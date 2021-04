Müller Cecília feloldotta az idősotthonok zárását

Bár máig kellett volna válaszolnia a kormánynak Karácsony Gergely főpolgármester kínai egyetemmel kapcsolatos adatigénylési beadványára, a kabinet ezt nem tette meg.

"Lejárt a határidő, vagyis máig kellett volna válaszolnia a kormánynak arra az adatigénylési beadványomra, amellyel a kínai egyetem Magyarországra telepítésével összefüggő összes kormányzati előterjesztés nyilvánosságra hozatalát kértem. De a Miniszterelnökség közölte, majd 45 nap múlva válaszol a kérdésemre" – közölte Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán megosztott posztjában leszögezi, hogy az adatigénylését nem városvezetőként, hanem egyszerű állampolgárként adta be, mert nem az egyszem főpolgármesternek, hanem minden egyes magyar állampolgárnak joga van tudni, mire és milyen feltételekkel adósít el bennünket a kormány Kínának 500 milliárd forint értékben. Miközben a kormány még legalább másfél hónapig folytatja a titkolózást, egy dokumentum mégis nyilvánosságra került, abban sincs sok köszönet. "Mert azon a napon, amikor a fideszes kormánytöbbség több ezer milliárd forintnyi közvagyont szervezett ki magánalapítványokba, a kormány a kínai Fudan egyetemmel is megállapodást kötött" - írja Karácsony Gergely. Hozzáteszi: a megállapodás szövegét angolul adták közre, ebből kiderül, hogy ez az egyetem is közpénzből épül, hogy utána rögtön ez is magánalapítványba kerüljön. Ingyenesen a kínaiak használatába adott hatalmas építményekről van benne szó, és arról, hogy mindez a kínai vállalatok európai terjeszkedését szolgálja. A főpolgármester posztja végén leszögezi, a tízezer magyar fiatalnak elérhető lakhatást biztosító Diákvárosból egyetlen négyzetcentimétert sem adnak a kínai egyetem céljaira. "Ameddig a kormány nem teremti meg a beruházás minden részletének teljes nyilvánosságát, addig nincs is miről tárgyalnunk, vagyis a kínai egyetem építéséhez sem járulunk hozzá" – zárul a bejegyzés.