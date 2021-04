Brutális csoportba került a magyar férfi kosárlabda-válogatott

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Robert Lewandowski is vezeti bajnoksága góllövőlistáját, van azonban még sok eredményes labdarúgó, akikről alig lehet olvasni a hírekben.

A Ronaldo-Messi dominancia olyan hatalmas lett az elmúlt évtizedben, hogy nemcsak az Aranylabdák, hanem az európai Aranycipők tekintetében is felülmúltak mindenkit. Az Aranycipő annak a játékosnak jár, aki az adott évben a legtöbb gólt szerzi Európában. A bajnokságokat erősségük alapján is rangsorolják, ez azt jelenti, hogy az NB I alacsony szorzója miatt a magyar bajnokság legeredményesebb játékosának 50 gól sem lenne elég az Aranycipő megszerzéséhez. A világsztárokon kívül többen kiváló teljesítményt nyújtanak ebben a szezonban, ám alig lehet hallani róluk, a Népszava ezeket a játékosokat gyűjtötte össze. Angliában a Leeds United erre a szezonra 30 millió euróért szerződtetette Rodrigót, a gólokat azonban nem ő szerzi, hanem a szinte teljesen ismeretlen Patrick Bamford. Az angol csatár korábban négy Premier League csapatnál is próbálkozott, ezeknél az együtteseknél összesen 27 találkozón lépett pályára és mindössze egyszer talált be a kapuba. Idén azonban Harry Kane, Mohamed Szalah, Bruno Fernandes és Szon Hung Min után az ötödik helyen áll a góllövőlistán 14 góllal. Külön elismerés illeti a 27 éves játékost ugyanis találatai mellé hét gólpasszt is kiosztott. Bamford nemrég nem is akárkitől, hanem a Liverpool német sikeredzőjétől, Jürgen Klopptól kapott dicsérő szavakat: „Rengeteg különleges játékosuk van, de Bamford…, nagyon örülök neki. Nem ismerem személyesen, kicsit később ért fel a csúcsra, mint a többiek, de ez lenyűgöző.” A Serie A góllövőlista negyedik helyén egy nigériai támadó, Simy Nwankwo áll. A 28 éves játékos ebben a szezonban 33 bajnokin 19 gólt szerzett, ez azért is megsüvegelendő teljesítmény, mert Nwankwo a tabellán utolsó, mindössze 18 pontot begyűjtött Crotone játékosa. A csatár az elmúlt nyolc bajnoki találkozón egyaránt betalált (duplái miatt összesen 12 gólt lőtt ez idő alatt), valamint a nagycsapatok ellen sem maradt adós, a Juventus, az Atalanta, a Lazio és a Napoli kapuját is bevette. A Crotone minden bizonnyal kiesik, a csatár viszont joggal bízhat abban, hogy szerződteti egy másik élvonalbeli klub. Krisztof Piateknek nem, André Silvának viszont rendkívül jót tett az átigazolás az olaszból a német bajnokságba. A szörnyen sikerült milánói szezon és egy közepes sevillai kölcsönszereplés után az AC Milan erre a szezonra az Eintracht Frankfurtnak adta kölcsön. Silva pályafutása legjobb teljesítményét nyújtja, már 25 bajnoki gólnál jár, amivel megelőzi többek között a szupertehetségnek tartott norvég Erling Haalandot is. A Frankfurt Silvának is köszönhetően jelenleg a Bajnokok Ligája-szereplést érő negyedik helyen áll. A másik BL-re pályázó együttes, a Wolfsburg csatára, Wout Weghorst 2018 nyarán igazolt Németországba, sokan értetlenkedtek szerződtetése miatt. A holland csatár azóta 96 német bajnokin 53-szor talált be, több együttes is szívesen leigazolná. A spanyol bajnokságban Gerard Moreno fut remek idényt. A La Ligában 20 gólnál és öt gólpassznál jár, de az Európa-ligában is összejött neki hat találat és három előkészítés. A Villareal bejutott az El elődöntőjébe, ahol az Arsenallal találkozik. A magyar labdarúgó-bajnokságban általában 20-nál kevesebb találattal is meg lehet szerezni a gólkirályi címet: 2018-ban Davide Lanzafame 18, 2019-ben Holender Filip (Lanzafáméval együtt) 16 góllal végzett az élen, tavaly Radó András mindössze 13 találattal lett a honi élvonal legjobbja. Az NB I abban is különbözik az európai élbajnokságoktól, hogy itthon az is megeshet, a gólkirály a másodosztályba szerződik. Radó jelenleg az NB II-es Vasast erősíti és az anyaföldiekhez szerződött 2020 januárjában Feczesin Róbert is. Feczesin szintén az NB I-es góllövőlista első helyezettjeként váltott klubot. Nehezen elképzelhető, hogy Robert Lewandowski a gólkirályi cím megszerzése után a második vonalban szereplő Hannoverben folytatja pályafutását.