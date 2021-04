„Nem érdemes Amerika ellen fogadni”

Az egészségügyi tárca szerint nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó variánssal, a minta elemzését végző laboratórium vezetője szerint igen.

Romániában is megjelent a koronavírus egyik indiai mutánsa, amely viszont nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványhelyzetet okozó vírusvariánssal – közölte csütörtökön a bukaresti egészségügyi minisztérium.

Mégis azonos? A Főtér.ro a mintát elemző kutatóközpont vezetőjének Facebook-bejegyzését idézi: „az indiai variáns (B.1.617 és altípusai -1., 2., 3.) okozza a mostani katasztrofális járványhullámot Indiában. A mi mintánk a B.1.617.2 csoportba tartozik.” Fejér Szilárd hozzátette: még nem lehet tudni, hogy a fertőzőképessége nagyobb-e, de mivel két-három olyan mutációt is tartalmaz a tüskefehérjén, amelyek alapvetően befolyásolhatják a vírus sejtekbe jutását, és egy alvariáns esetén a fertőzésen átesett betegek vagy beoltott személyek immunválaszának lehetséges kikerülését, a terjedésének monitorozása nagyon fontos. Megjegyezte, mivel páciens egy hónapja érkezett Indiából az országba, nincs kizárva, hogy Romániában fertőződött meg.

A B.1.617.2-es jelzésű „indiai” vírusmutánst egy Romániába április 13-án érkezett, a Brassó megyei Botfaluban (Bod) dolgozó indiai munkáscsoport egyik 26 éves tagjánál mutatta ki egy sepsiszentgyörgyi laboratórium. Az illető - a csoport többi tagjához hasonlóan - eredetileg negatív teszttel érkezett Romániába, azért tesztelték újra, mert családi okok miatt vissza akart térni Indiába. A vírusmutáns azonosítására alkalmas, úgynevezett szekvenciális tesztelést a páciens származási helye miatt kezdeményezte a Brassó megyei közegészségügyi hatóság (DSP). Miután a nyolctagú csoport többi tagját is megvizsgálták, további négy indiai munkásról is bebizonyosodott, hogy koronavírussal fertőzött, de azt még vizsgálják a hatóságok, hogy szintén az indiai mutánst kapták-e el. A DSP elrendelte a lakhelyi elszigetelést és megkezdte a járványügyi vizsgálatot, kiderítendő, hogy a fertőzöttek kikkel kerültek érintkezésbe. Romániában az utóbbi hónapban harmadára csökkent a fertőzés terjedési üteme: csütörtökön 1850 új esetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, ami 30 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától, és több mint 65 százalékkal az egy hónappal korábbi ütemtől. Továbbra is magas, de már csökkenő tendenciát mutat az elhalálozások és a súlyos megbetegedések száma: csütörtökön is 138 halálesetet jelentettek, illetve csaknem 1300 koronavírusos beteg életéért küzdenek az intenzív terápián Romániában. Románia egyébként egészségügyi felszerelésekből - 20 nagy teljesítményű oxigénterápiás készülékből, 75 oxigénpalackból és 80 dúsítóból - álló segélyszállítmányt küldött szerdán egy katonai repülőgéppel Indiának a két ország között 2013 óta működő "bővített" (egészségügyi területre is kiterjedő) partnerség keretében.