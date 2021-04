Tarisznyában nevelkedik egy kengurubébi Szegeden

A gondozójával dolgozni is jár a Prücsök névre hallgató apróság.

Gondozó nevel föl egy elárvult kölyök Bennett-kengurut (Macropus rufogriseus) a Szegedi Vadasparkban, a jövevény jó egészségnek örvend, nyáron csatlakozhat társaihoz – közölte Veprik Róbert igazgató. A Bennett-kenguruk nagyon kicsi és fejletlen utódokat hoznak világra, így a jövevények születésének időpontját is nehéz meghatározni. „Amennyire örülhettünk, hogy idén is kibújt egy kengurufejecske a tavasz beköszöntével anyja erszényéből, annyira volt elszomorító, hogy a szülő megbetegedett és elpusztult” - olvasható az állatkert honlapján . Szerencsére a kicsi már elég fejlett volt ahhoz, hogy a gondozója átvegye az anya szerepét, és megpróbálja felnevelni. Azóta már eltelt több mint két hónap, a kis kenguru szépen cseperedik a mesterséges erszényben. Ebben tölti az nevelőszülőjének munkaidejét, „időnként kikandikálva, vajon mi folyik odakinn.” A pótmamájától a Prücsök nevet kapó állat jó egészségnek örvend, így nyáron a szakemberek elkezdhetik beszoktatni a kengurucsapatba. Nem először nevelnek sikeresen Bennett-kengurukat a Szegedi Vadasparkban. Az emberi beavatkozásnak, azaz az úgynevezett kézből nevelésnek azonban számos hátránya lehet. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a kölyök nem a fajának megfelelően szocializálódva és viselkedve nő föl, ami megnehezíti vagy éppen lehetetlenné teszi a későbbi együttélését társaival. Éppen ezért a főemlősök és nagymacskák esetében többnyire nem alkalmazzák a módszert, kivéve, ha ez természetvédelmi, fajmegőrzési szempontból indokolt. A szegedi tapasztalatok alapján a kézből nevelés a nem túl komplex szociális viselkedésű Bennett-kenguruknál nem okoz problémát, és az ember által nevelt egyedek is beilleszkednek a csapatba. A kifejlett korukban 13-18 kilogrammos Bennett-kenguruk a mérsékelt égövi erdők és füves síkságok lakói Kelet- és Délkelet-Ausztráliában. Általában magányosak, de táplálkozáskor akár harmincfős csapatokba is verődhetnek. Főleg szürkületkor és éjszaka aktívak, napközben elbújnak pihenni. Fűfélékkel és más lágyszárúakkal táplálkoznak. Ha izgatott vagy melege van, a Bennett-kenguru mellső végtagjai nyalogatásával hűti le magát. A nőstények vemhessége 30 nap, egyszerre egy, apró, alig egygrammos utódjuk születik. A kengurubébi általában hét hónapot tölt az erszényben, de az utódok szoptatása 12-17 hónapig is eltarthat. A Bennett-kengurukat elterjedési területükön minden államban törvény védi. Valaha módszeresen vadászták húsáért és prémjéért, amiatt és az erdőirtás következtében jelentősen csökkent számuk, amely azonban az utóbbi időben újra emelkedik.