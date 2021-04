Idén márciusban 40 százalékkal nőtt a halálozások száma a tavalyi adatokhoz képest

A kormányrendelet csütörtök este hatályba is lépett.

A védettségi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgárokra és tartózkodási engedéllyel itt élőkre nem vonatkoznak az utazási korlátozások – jelent meg egy csütörtök este kihirdetett és 23 órakor már hatályba is lépett kormányrendeletben . Szabadon átléphetik a határt magáncélból is. Ugyanez vonatkozik azokra, akiknek olyan országtól van igazolásuk, amely a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal. Szijjártó Péter külügyminiszter a Magyar Közlöny ugyanezen számában rendeletben is közzétette azt, amit már néhány órával előbb bejelentett, hogy egyelőre Szerbia és Montenegró tartozik ebbe a körbe. Más országokkal is tárgyalnak.