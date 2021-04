Idős asszonyt gázolt halálra egy quados Zalaszentgróton

A Fővárosi Törvényszék tavaly novemberben első fokon kimondta, hogy Bene Krisztiánnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát.

Tehermentesítette azt a Budapest-környéki családi házat a lúgos orvosként elhíresült Bene Krisztián , ami még a nevén szerepel, ezzel pedig megnyílt a lehetősége arra, hogy azt az utolsó nagyobb értékű ingatlant is kijátssza, amihez még részben köze van – írja a Telex . A portál információi szerint a volt kórházigazgató 2016 óta folyamatosan és módszeresen szabadult meg a vagyonától, vélhetően azért, ha sor kerülne arra, hogy áldozatának kártérítést kelljen fizetni, ne legyen elegendő fedezete. A Fővárosi Törvényszék ugyanis tavaly novemberben első fokon kimondta, hogy Bene Krisztiánnak 25 millió forint kártérítést kell fizetnie Renner Erikának, amiért megsértette a nő testi épségéhez és egészséghez fűződő jogát. A férfi 2013-ban volt barátnőjét megkötözte, altatót, nyugtatót adott be neki, majd levetkőztette és maró anyagot öntött az altestére , ami másod- és harmadfokú égési sérüléseket, életveszélyt okozott. A sérülések több korrekciós műtét után is maradandóak. A kártérítési ítélet ellen Bene Krisztián fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Fővárosi Ítélőtáblán folytatódik. Renner Erika és jogi képviselője már többször jelezték a bíróságnak, hogy úgy látják, Bene a vagyona kimentésére törekszik, ezért először tavaly év elején nyújtottak be ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, de a bíróság elutasította azt. Ezt a Telex kérdésére a Fővárosi Törvényszék azzal indokolta, hogy