Meghalt Anne Douglas

Kirk Douglas özvegye 102 éves volt.

Elhunyt 102 éves korában Anne Douglas, a hollywoodi színészlegenda, Kirk Douglas özvegye. A német származású színésznő, producer és filantróp, lánykori nevén Hannelore Marx, békésen halt meg csütörtökön Beverly Hills-i otthonában. Kirk Douglas tavaly februárban hunyt el 103 éves korában. 1954-ben házasodtak össze, és együtt élték le az életüket. „A legjobbat hozza ki belőlünk, különösen apámból. Anne támogatása nélkül sohasem futott volna be ilyen pályát” – búcsúzott tőle Michael Douglas hollywoodi színész, Anne Douglas mostohafia. Anne Douglas szülei korán elváltak, és őt egy svájci bentlakásos iskolába küldték. A második világháború alatt nem akart visszatérni a hitleri Németországba, ezért Belgiumban folytatta tanulmányait. 1940-ben, amikor a németek Brüsszelt bombázták, Franciaországba menekült. De mivel német okmányai voltak, a belga állampolgárság kedvéért hozzáment Albert Buydenshez. 1953-ban ismerte meg második férjét, Kirk Douglast, amikor a színész felajánlotta neki, hogy legyen a publicistája Párizsban, ahol a Kegyelemlövés című filmet forgatta. Anne azonban visszautasította a felkérést, és abba sem ment bele, hogy együtt vacsorázzon a színésszel. A sztárnak viszont, aki nem volt hozzászokva a visszautasításhoz, végül sikerült rávennie, hogy vállalja el az állást, és 1954 májusában már együtt repültek Las Vegasba, hogy összeházasodjanak. A 66 évig tartó frigyből két gyermek született, Peter és Eric. Kirk Douglasnak az előző, Diana Dill-lel kötött házasságából is két fiú származott, Michael és Joel. A Douglas házaspár 2017-ben együtt adott ki egy memoárt hosszú, közös életükről. Anne Douglas számos karitatív programot támogatott, egyebek mellett iskolai játszóterek biztonságossá tételéhez járult hozzá, segítette a fedélnélkülieket, és mellrákjából kigyógyulva támogatta a rákkutatást is. Az 1964-ben létrehozott Douglas Alapítvány több mint 118 millió dollárt adományozott jótékony célokra.