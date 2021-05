Szabad szemmel: Dugába dőlt a magyar kormány terve

Azzal számoltak, hogy a dezinformációs propaganda hatására majd tömegesen fogy a Szputnyik V.

A világban már 150 millióan kapták el a koronavírust, de a legrosszabb helyzetben az uniós tag Magyarország van, ha azt nézzük, hogy hányan haltak meg a betegség következtében 100 ezer lakosra vetítve. Ez a szám a nemzetközi statisztikát vezető amerikai Johns Hopkins Egyetem számítása alapján 280, miközben a németeknél csupán 99 (de ők így is éppen most szigorítanak – a szerk. megj.) A japánoknál ugyanakkor 8, a kínaiaknál pedig mindössze 0,3 ez az érték. A magyar áldozatok összlétszáma meghaladja a 27 ezret, de a helyzetről azért lehet a határokon túl viszonylag keveset hallani, mert Orbán Viktor módszeresen akadályozza, hogy a sajtó foglalkozzon az állapotokkal. Ám így is sorra jelennek meg a tudósítások, amelyek szerint az egészségügyi rendszer az összeomlás szélén jár, túlzsúfoltak az intenzív osztályok. A kormány ezzel szemben azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy saját szakállára rendelt orosz és kínai vakcinát, pedig az európai gyógyszerhatóság egyiket sem engedélyezte. Ugyanakkor Magyarország megint enyhített a korlátozásokon.

A világ egyik vezető lapja vezércikkben figyelmeztet arra, hogy a magyarok jobbat érdemelnek, mint amit Orbán Viktortól kapnak, miután a magyar vezető ugyanazt csinálja, mint Rákosi alatt a kommunisták: véget vet mindennek, ami önálló. A vezércikk rámutat, hogy most éppen a felsőoktatást vette célba, de úgy, hogy azt akkor is kézben tartsa, ha esetleg elbukja a választásokat. A kormányfő persze sosem ment a szomszédba, amikor azt kellett kitalálni, miként honosítsa meg az autokráciát, a demokratikus látszat fenntartása mellett. Fokozatosan bedarálta a választási rendszert, a médiát, az igazságszolgáltatást és a gazdaság kulcságazatait. Most pedig az egyetemek vannak soron, és így korlátlan uralmat szerez az egész elefántcsont torony fölött. Az eddigi illiberális változtatásokhoz hasonlóan ez az ötlet is összetett, káprázatos, és minden bizonnyal kapva kapnak rajta másutt is az erős emberek. Pedig erősen tartani lehet attól, hogy ez a lépés is ugyanarra jó, mint az összes többi: hogy elhallgattassák az eltérő véleményeket, illetve hogy a 11 intézmény is a propagandát szolgálja, ideértve a migráció és a liberalizmus veszélyeit, a melegek és transz neműek jogainak korlátozását, továbbá az unió és a Soros elleni agyament összeesküvés elméleteket. Nem véletlen ezek után, hogy Magyarország már a második egymást követő évben a hibrid minősítést kapja a Freedom House-tól, vagyis egyetlen ajtó választja el a tekintélyelvűségtől. Még Szerbia is különb nála. Közben pedig az intézmények megszállásának módszerét más országokban is átveszik a hasonszőrű demagógok, így a lengyeleknél, cseheknél, szlovénoknál, horvátoknál. Le Pen egyenesen csodálja a magyar vezetőt. És ha Magyarország, amely a tehetős, liberális klub tagja, bekebelezheti a tudományt, akkor ez bárhol megtörténhet. Pedig nem kellene, hogy így legyen, hiszen már megvan a jogállami mechanizmus, csak éppen a Bizottság nem töri magát, hogy meghatározza az alkalmazás elveit. Orbán szövetségesei pedig, így mindenekelőtt a lengyelek, várhatóan mindent elkövetnek, nehogy be lehessen vetni ezt az eszközt. Ám már jó ideje közbe kellett volna lépni, de az unió úgy tett, mintha a magyar tekintélyuralom törvényszerű volna, ezért rezignáltan belement abba, mi több, elhalmozta pénzzel.