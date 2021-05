A Ferencváros Tocmac duplájával legyőzte a Mezőkövesdet

Díszsorfalat álltak a bajnoknak a mérkőzés eleji bevonulásnál a mezőkövesdi játékosok.

A bajnoki címvédését már korábban bebiztosító Ferencváros 2-1-re nyert otthon, nézők előtt a Mezőkövesd ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában. A mérkőzést Orbán Viktor miniszterelnök is megtekintette.

OTP Bank Liga, 32. forduló: Ferencvárosi TC-Mezőkövesd Zsóry FC 2-1 (1-0) Groupama Arena, 3627 néző, v.: Berke gólszerzők: Tocmac Nguen (23., 89.), illetve Besirovic (64.) sárga lap: Lovrencsics (31.), illetve Karnyicki (32.), Vojtus (35.), Katanec (70.), Farkas (82.), Szappanos (4.), Martic (86.) FTC: Bogdán - Lovrencsics (Wingo, 73.), Blazic (Dvali, 79.), Mmaee, Civic - Somália (Laidouni, a szünetben), Sigér - Isael (Vécsei, 73.), Tocmac Nguen, Zubkov (Gera D., 30.) - Boli Mezőkövesd: Szappanos - Farkas, Szeles, Katanec, Vajda - Besirovic, Karnyicki (Kavtaradze, 92.), Cseri (Rui Pedro, 57.) - Nagy D. (Diallo, 92.), Vojtus (Martic, a szünetben), Vutov (Chrien, a szünetben) Díszsorfalat álltak a bajnoknak a mérkőzés eleji bevonulásnál a mezőkövesdi játékosok. Az FTC és stadionjának üzemeltetője meghívta a mérkőzésre a "nemzet hőseit", egészségügyi és rendvédelmi dolgozókat, katonákat, katasztrófavédőket, akik a koronavírus-járványban szolgálták az országot. A hazai játékosok a bevonulás után tapssal köszöntötték azokat, akik közülük kijöttek a stadionba. Élénk iramban kezdődött a mérkőzés, előbb a Ferencvárosnak adódtak helyzetei, azután még az első negyedórában a Mezőkövesdnek is volt egy nagy gólszerzési lehetősége. A vendégcsapat nem sokkal később lesgólt szerzett, majd két percre rá az elé pattanó labdára gyorsan reagáló Tocmac jóvoltából a Ferencváros érvényeset. Még fél óra sem telt el, amikor sérülés miatt le kellett cserélni az ukránok bő Eb-keretébe bekerült Zubkovot, nem sokkal később pedig négy percen belül három sárga lapot osztott ki a játékvezető. Ebben az időszakban sok volt a játékmegszakítás, az utolsó pár percre azonban megint felpörgött a mérkőzés. A második félidőre a hazai oldalon egy, a vendégeknél pedig két csere volt a szünetben. Az iram élénk maradt, szűk húsz perc elteltével egy szöglet utáni szép lövéssel egyenlített a Mezőkövesd, melynek ellentámadásai addig sem voltak veszélytelenek. Továbbra is mezőnyfölényben játszott a Ferencváros, de nem volt igazán komoly helyzete, illetve a Mezőkövesd, ha kellett, szabálytalanságokkal tördelte a játékot. A hajrában mégis összejött az újabb hazai gól, másodszor is Tocmac volt jó helyen, és bizonyult pontos befejezőnek.