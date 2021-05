Egy évig feltűnés nélkül lophatta az áramot egy kecskeméti nő

A rendőrök három másik kerékpárt is találtak nála, amelyekkel a férfi nem tudott elszámolni.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított ismeretlen tettes ellen, aki április 23-án délután három óra körül Budapesten, egy újpesti telephelyről lopott el egy értékes elektromos kerékpárt – írja a police.hu . A rendőrök másnap azonosították az elkövetőt, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki. A VII. kerületi rendőrök április 26-án kézre is kerítették a férfit, akiről kiderült, hogy 22. születésnapjára lopta el magának az elektromos biciklit. A feltételezett elkövetőtől három másik kerékpárt is lefoglaltak, amelyek a gyanú szerint bűncselekmény elkövetéséből származhatnak. A gyanúsított kihallgatásán egyik kerékpárral sem tudott elszámolni, így a nyomozók azok eredetét is vizsgálják.