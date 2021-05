Aggódhat Johnson a szupercsütörtök előtt

A britek hamarosan véleményt nyilváníthatnak a kormányról, mely a The Observer közvélemény-kutatása szerint egyelőre még vezet a legnagyobb ellenzéki párt előtt.

Az elmúlt egy hétben látványosan emelkedett a tét a május 6-i választási sorozat előtt, amikor polgármesteri, helyhatósági és tartományi voksokra kerül sor Nagy-Britanniában. Összesen 48 millióan járulhatnak az urnákhoz, vagy voksolhatnak postai úton. A Konzervatív Párt 2019. decemberi földcsuszamlásszerű parlamenti győzelme óta ez az első komoly választási teszt. A The Sunday Timesban megjelent közvélemény-kutatás nem szerezhetett nagy örömet a kormányfőnek. Úgy tűnik ugyanis, hogy a közvélemény nem közömbös a Whitehall kormányzati negyedről kiszivárgott, egyes politikusokhoz, köztük David Cameron volt tory kormányfőhöz vagy Matt Hancock egészségügyi miniszterhez fűződő korrupciószagú információk, vagy Boris Johnson privát rezidenciájának minden pénzügyi fegyelmet sutba vágó felújításáról megjelent hírek iránt. Erre utal, hogy eddigi kényelmes vezetésük után a konzervatívok népszerűsége 40 százalékra esett vissza, mindössze egy ponttal vezetve a Munkáspárt előtt, míg 6 százalék készült a Liberális Demokratákat biztosítani támogatásáról. Az is igaz, hogy a The Observer közvélemény-kutatása 42 százalékon találja a kormány- és 37 százalékon a legnagyobb ellenzéki pártot.



A Focaldata iroda által elvégzett Sunday Times-felmérés szerint a hagyományosan munkáspárti, de a Brexit óta a konzervatívokhoz átpártolt választókerületek lakosságának 32 százaléka úgy érzi, a Downing streeti lakás renoválásának költségeivel és a kifizetés ellentmondásaival kapcsolatban kialakult vita miatt képtelen a torykkal azonosulni.

A Választási Bizottság által a finanszírozásról indított vizsgálat egyre komolyabbnak látszik. Pénteki határidővel a Konzervatív Párt főhadiszállásán dolgozó minden munkatársnak valamennyi vonatkozó e-mailt, WhatsApp és egyéb chatüzenetet kell adnia a grémiumnak. Az erről szóló értesítés hangsúlyozza, "bűnügyi eljárásról van szó". Ha valaki "tudatosan meghamisítja, eltagadja, törli a rendelkezésre álló információt, az igazságszolgáltatás akadályozásával bűncselekményt hajt végre". A Bizottság mandátuma maximum 20 ezer fontos (8,3 millió forint) pénzbírság kirovására szól abban az esetben, ha kiderül, hogy valaki szándékosan rejtegette a szabályok megszegését igazoló ismereteit. A konkrét kérdés az, vajon, - ahogy a hírek szólnak, - Lord Brownlow, a konzervatívok multimilliomos támogatója fizette-e ki első menetben a felújítás Johnsonra eső 58 ezer fontját, aminek elmaradt a parlamenti bevallása? Boris Johnson, akinek viszonylagos anyagi gondjai egyre több újságcikknek és elektronikus média-tudósításnak adnak témát, a múlt szerdai parlamenti interpellációk során annak ellenére tagadta határozottan a külső anyagi segítséget, hogy a korábban az ügyészség főnökeként tevékenykedett Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére figyelmeztette, kormányfői pozícióját kockáztatja. A körülmények is jogos aggodalomra adnak okot. A lakosság bizalma megrendülhet az újabb bizonyítékok hallatán, hogy ha mással nem is, az igazsággal mennyire takarékosan bánik kormányfője. Különösen a középosztályt sérti, hogy Carrie Symonds, Johnson menyasszonya állítólag "lidércnyomásszerűnek” minősítette az előd, Theresa Max berendezéseit. Az emberek egyébként kevésbé haragszanak Johnsonra, mint a sznob Symonds kisasszonyra, akit háta mögött "Carrie Antoinette"-nek csúfolnak. Őt sejtik a túlzások mögött, az ő világa lehet az arany tapéta és a kovácsoltvas bútorzat, de sokkal inkább félő, hogy ugyanígy a kormányzati, különösen a személyzeti politikára is ráteszi a kézjegyét.



A botrány jóval nagyobb lenne, ha nem szorulna háttérbe a koronavírus visszaszorításában elért siker mögött.