Orbán Viktor is meglátogatta édesanyját

Gyakrabban választják a magánkórházakat a várandósok, ez a tendencia pedig várhatóan tovább erősödik az egészségügyi szolgálati jogviszony és a hálapénz kivezetése miatt. Budapesten tavaly már minden 6. újszülött magánklinikán sírt fel először – derült ki egy friss felmérésből.

Megállt a 2017 óta csökkenő tendencia a születésszámok esetében, a tavalyi évben 2019-hez viszonyítva már 3 százalékkal több, 92 233 baba jött világra Magyarországon. Egyedül Budapesten nem emelkedtem a mutatók, ott ugyanis 4 százalékkal csökkent a születésszám – derült ki a FoglaljOrvost.hu anyák napjára készített hagyományos összegzéséből. Eszerint minden megyében növekedés figyelhető meg, a dobogó legfelső fokán Tolna megye áll, amit Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye követ. Mindenhol meghaladta a 10 százalékot a növekedés. A nők egy része azonban már nem az állami kórházakat részesíti előnyben. Aki megteheti, gyakran inkább magánintézményben hozza világra gyermekét. A közleményben kitértek arra is: a magánszülések száma évről évre növekszik, a tavalyi év ebből a szempontból az eddigi legnagyobb elmozdulást mutatta, az évek óta átlagos 2 százalékos országos arány 2020-ban 3 százalékra nőtt. A prímet most is Budapest vitte, ahol még ennél is nagyobb volt az emelkedés. A három fővárosi magánszülészeten több mint 2300 csecsemő jött a világra. A mutatók szerint míg 2017-ben a budapesti szülések 13 százaléka történt magánklinikán, addig 2020-ban ez már 16,7 százalék volt. Vagyis Budapesten minden 6. újszülött magánklinikán sírt fel először.