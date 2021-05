Ideális tavaszi idővel kecsegtet a kedd

A 24 ezres arénába hatezer maszkos néző léphetett be.

Másfél év szünet után újra bikaviadalt rendeztek Madridban a hétvégén, a koronavírus-járvány miatt rendkívüli egészségügyi óvintézkedések bevezetése mellett. A főváros mintegy 24 ezer fő befogadására alkalmas Las Ventas nevű arénájába hatezren léphettek be, kötelezően maszkban. A nézőket üres székek és sorok választották el egymástól, legfeljebb hatan ülhettek együtt azok, akik egy társaságként érkeztek az eseményre. A büfék ezúttal zárva maradtak. A viadalon híres torreádorok, például Enrique Ponce vagy az El Juli becenevet viselő Julián López küzdöttek meg a bikákkal, a közönség soraiban pedig ott volt a spanyol király legidősebb nővére, Elena is, két gyerekével. A rendezvényt nem véletlenül tartották május másodikán, ugyanis ekkor ünneplik a madridi tartomány napját, amellyel a francia megszállás elleni spanyol függetlenségi háborút elindító, 212 évvel ezelőtti felkelésre emlékeznek. Ilyenkor hagyományosan ünnepi bikaviadalokat is rendeznek a tartomány különböző arénáiban. A járvány miatt másfél éve tartó kényszerszünet nehéz helyzetbe hozta azokat, akik a bikaviadalok megrendezéséből élnek, ezért a madridi esemény bevételét jótékony célra fordítják a szervezők. A viadal ideje alatt az arénában további adományokat gyűjtöttek a rászorulók megsegítésére. A koronavírus megjelenése előtt Spanyolországban évente csaknem kétezer bikaviadalt tartottak több millió néző érdeklődése mellett. Az ágazat mintegy 200 ezer embernek adott munkát és a spanyol gazdaságra gyakorolt hatása több milliárd euró volt. A bikaviadalok a nemzeti kulturális örökség részének számítanak, de évek óta feszült vita zajlik az esemény megítéléséről, a járványt megelőzően rendszeresek voltak az állatvédelmi tüntetések. A vasárnapi madridi viadal idején is felvonult az arénánál a PACMA állatvédő szervezet néhány békés tiltakozója.