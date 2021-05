Guardiola óvatosságra int

A szurkolók megakadályozták a Manchester United-Liverpool bajnoki labdarúgó-mérkőzés megrendezését.

Az izgalom, a dráma megvolt, de a vasárnap délutáni Manchester United-Liverpool találkozó helyett a szurkolók gondoskodtak róla Old Traffordban és a stadion környékén. A szurkolók előre megtervezett tüntetése három és fél órával a találkozó előtt elkezdődött, amikor több százan kötözték plakátjaikat a legendás vezetőedzőről, Sir Matt Busbyról elnevezett bevezető út vasrácsaira. A transzparensek a múlt héten lemondott Ed Woodward vezérigazgató után az amerikai tulajdonos Glazer család távozását sürgették, jelezve, hogy "elérkezett a vég". A demonstráció 2 óra körül kapcsolt magasabb fokozatra. A drukkerek észlelték az elképesztően laza biztonságot, így az ellenállást nem kifejtő néhány tucat jegykezelőt és felügyelőt félretolva a München alagúton keresztül behatoltak a stadionba, a "United, United, United" szlogent skandálva. Voltak, akik a kapu előtt próbálták ki labdarúgó tehetségüket, mások betörtek az épületbe, dörömböltek az igazgatósági üléseknek helyet adó terem üvegfalán. A káosz a rendőri erősítés megérkezése után durvult el végképp. A biztonsági erők kiszorították a stadionból a tüntetőket, akik közül többen nem hagyták magukat, palackokat, dobozos üdítőket vágtak a rendőrökhöz, színes petárdákat gyújtottak meg. A manchesteri rendőrség két tagja is megsérült, egyikük arcát súlyosan megvágta egy üvegdarab, azonnali kórházi ellátást igényelve. A tervezett kezdésre nagyjából helyre állt a rend, ám miután a játékosok csak nagy késéssel tudtak volna elindulni, majd bemelegítési, sőt étkeztetési aggodalmak is felmerültek, a rendőrség a csapatokkal és a helyi önkormányzattal is egyeztetve elhalasztotta a meccset. Az idény végének közeledtével az új időpont kitűzése nem könnyű feladat. Az egyik lehetőség, hogy az Angol Kupa május 15-iki döntőjének hétvégéjére tervezett West Bromwich Albion-Liverpool mérkőzést hozzák előbbre, 12.-re és a vörös ördögök-vörösök rangadóját 16-án játsszák le. Hétfőn a Greater Manchester Police (GMP) "teljesen elfogadhatatlannak" nevezte és a legsúlyosabb szavakkal ítélte el a mérkőzést megakadályozó, rendőreit inzultáló tüntetőket. Stu Berry főkapitány a rendbontók azonosítását és felelősségre vonását követelte. Az ügyben mind rendőrségi, mind futballszövetségi vizsgálat indul, bár a The Times feltételezése szerint a United nem kap büntetést a mérkőzés elhalasztása miatt, mert arra biztonsági okokból, többek között a koronavírus miatt bevezetett szociális távolságtartási szabályok megsértése következtében került sor.

A Times befolyásos futballszakértője szerint "ez volt az a pillanat, amikor 16 év frusztráltsága és haragja dühöngésbe torkollott". Henry Winter úgy érzi, "a tüntető szurkolók az angol futball lelkéért küzdöttek" a szuperliga-kezdeményezés kudarca után. "A lázadás nem egy klubról szólt, hanem minden olyan tulajdonos ellen irányult, aki nem tiszteli a drukkereket, a hagyományokat, az angol foci struktúráját és történelmét". A United odaadó hívei egyetlen percig nem bíztak Joel, Bryan és Avram Glazerben, úgy látták, "pénzügyileg kiszipolyozzák, malacperselyüknek tekintik" a csapatot. A tulajdonosok múlt heti bocsánatkérését a szuperliga miatt sem elégségesnek, sem őszintének nem tartották, véleményük szerint a klub nem az övék, a szívét és lelkét nem vásárolták meg, a szurkolók még akkor is ott lesznek, amikor a Glazerek végleg eltűnnek a milliárdjaikkal floridai "bunkerükbe". Ha a Sky Sports vasárnap délutáni közvetítése focit nem is, felejthetetlen pillanatokat bőven tartalmazott. Ezek közül kiemelkedett az adó két elit kommentátora, az egykor játékosokként is kimagasló Gary Neville és Graeme Souness párharca. A United korábbi csapatkapitánya és de facto szakszervezeti bizalmija ritka szenvedéllyel vette védelmébe a szurkolókat a "futballra veszélyes" Glazerekkel és a szuperliga többi kezdeményezőjével szemben. Neville meggyőződése, hogy a "zárt liga minden érintett ország valamennyi kívül került klubját éhínségbe döntötte volna, de Angliában minden olyan közösség is sérült volna, ahol a futball központi szerepet játszik". Neville bízik abban, hogy a "mai harag holnap cselekvést és reformot teremt". Souness, a liverpooli legenda másképp látta. Mint mondta, a drukkerek "valójában azért mérgesek, mert a Man U már nincs a csúcson". Ő el nem tudja képzelni, hogy "komoly nyomást lehet helyezni tekintélyes üzletemberekre 3000 mérföld távolságra. Soha nem fognak elfogadni egy alulértékelt ajánlatot a Unitedre".