70 százalékos átoltottságot akar a nyár elejére a kormány

A két párt szerint Hiller István képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.

Hiller Istvánt indítja Pesterzsébet-Kispest képviselőjelöltjeként az MSZP és a Párbeszéd a 16-os számú választókerületben – jelentette be hétfőn a két ellenzéki párt. A közleményben emlékeztettek rá, hogy Hiller egyéni képviselőként és az országos politikában végzett munkája alapján négy választáson is kiérdemelte a pesterzsébetiek és – a választókerületek megváltoztatása után – a kispestiek bizalmát is. "Az MSZP és a Párbeszéd pedig úgy gondolja, hogy az előválasztást követően 2022-ben ő a legalkalmasabb arra, hogy immáron ötödik alkalommal is legyőzze a Fideszt, és tovább folytassa Pesterzsébet és Kispest érdekeinek képviseletét, hozzásegítve Magyarországot a kormányváltáshoz és a korszakváltáshoz" – írták.