Szociális dolgozók tömege követel béremelést

A nagyobbik kormánypárthoz tartozó képviselők távolmaradását Stummer János bizottsági elnök „egyértelmű szabotázsakciónak” minősítette.

Nem jelentek meg a fideszes bizottsági tagok a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának a zárt ülésén, ezzel a bizottság határozatképtelenné vált, így a nemzetbiztonsági szolgálatok képviselőinek nem kellett válaszolniuk az ellenzéki képviselők kérdéseire. A fideszesek távolmaradását Stummer János bizottsági elnök „egyértelmű szabotázsakciónak” minősítette. A bizottság zárt ülését az ellenzéki képviselők hívták össze. Mint Stummer fogalmazott: kíváncsiak voltak arra, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) mit tud mondani a Dunaferr ügyről – mint ismeretes az orosz és ukrán tulajdonostársak jogvitájában egy kisebb hadseregnyi kopasz biztonságis próbált nemrégiben fellépni – az Információs Hivatal (IH) a Fudan Egyetem ügyéről, vagy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) az újabb, állítólagos túlterheléses informatikai támadás ügyéről. „Továbbra is azt gondoljuk, hogy ezek az ügyek a nemzetbiztonsági bizottság asztalára tartoznak és biztosan lesz alkalmunk arra, hogy ezekre rákérdezhessünk – nyilatkozta Stummer az online sajtótájékoztatóján. "Magyar állampolgárként én is meglepetéssel tapasztalom, hogy rendszerint akkor éri a regisztrációs oldalt támadást, amikor nagy a felhasználók száma" – nyilatkozta Ungár Péter (LMP) biztottsági tag. Szerinte ha egy külföldi aktor ténylegesen ilyen terheléses támadást indít egy kormányzati honlap ellen, arról értesíteni kellene a nemzetbiztonsági bizottságot. Különben – mint fogalmazott Ungár – felmerül a gyanú, hogy nem is történt ilyen támadás. Mivel ez sorrendben a hatodik ilyen támadás volt, így adódik a kérdés a képviselő szerint, hogy a Kibervédelmi Intézet pontosan mit is csinál. A képviselő sérelmezte, hogy a Fudan Egyetelm ügyében Palkovics László innovációs miniszter is azt jelezte, hogy nem tud részt venni a bizottsági ülésen és helyettesítést sem küldött, dacára, hogy korábban rendszeresen elhangzott, hogy az ITM a kérdés gazdája. Ungár arra mindenképpen rákérdezett volna a Fudan építésére, hogy a kínaiakkal kötött hitelszerződésbe lesz-e stabilitási záradék, azaz a kínai fél az itteni munkavédelmi, környezetvédelmi szabályok módosítására hivatkozva nem tud-e majd szerződést bontani. "A választások közeledtének csalhatatlan jele, hogy a nemzetbiztonsági bizottság nemzetbizonytalansági bizottsággá alakul át, ekkor a fideszes tagok kivonulással, el nem jövéssel, napirend megszakításával vagy levétellel szabotálják a bizottság üléseit" – utalt Molnár Zsolt (MSZP) bizottsági tag, volt bizottsági elnök arra, hogy a kormánytöbbség immáron rendszeresen szabotálja azokat az üléseket, amelyek a kormánypártot kényelmetlenül érintő témákat feszegetnének. „A teljes magyar közvélemény szembesül azzal, hogy csak a saját gyávaságukkal néznek szemben” – mondta Molnár Zsolt.