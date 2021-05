A fociban lévő nagy pénz nem ér le a megye II.-be - Mátraballa-Visonta meccsen jártunk

Ilyen a május elseje félig szabadon - képek

A miniszterelnök már péntek hajnalban bejelentette, ha elérjük a beoltottak számával a négymilliót, újabb feloldások lépnek érvénybe. A pénteki Pfizer akcióval meg is lett, ami után újabb szolgáltatások köre nyílt meg: lehet fürdőbe, moziba és múzeumba is menni, kinyitottak az állatkertek, vadasparkok, színházak és nem utolsó sorban sporteseményeket is lehet már nézők előtt rendezni. A Fradi szombat esti meccsére már korábban árulták a jegyeket, így a nézők be is mehettek, de csak védettségi igazolvánnyal. A május elseje idén sem a felvonulásról szólt, de a többség talán örült egy már majdnem normális családi hétvégének is.