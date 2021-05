Zökkenőkkel folytatódik a tanárok oltása

Lapunk több olyan esetről értesült, amikor a behívóban csak annyi szerepelt: az érintett pedagógus az oltási papírján szereplő időpontban jelenjen meg. Csakhogy azon nem állt konkrét időpont.

A hét elején kapták meg újabb SMS-behívóikat azok a pedagógusok, akiket az áprilisi kampányban oltottak be először a Pfizer vakcinájával, s a következő napokban lesz esedékes a második dózis. Az üzenetek azonban nem mindenkit töltöttek el megnyugvással. Lapunk több olyan esetről értesült, amikor a behívóban csak annyi szerepelt: az érintett pedagógus az oltási papírján szereplő időpontban jelenjen meg.



Csakhogy azon nem állt konkrét időpont, mert az első oltás napján még nem tudták megmondani egyes oltópontokon, pontosan mikor lesz lehetőség a második dózis beadására.

Vannak olyan tanárok is, akik arról számoltak be, már volt időpontjuk a második oltásra, ennek ellenére hétfőn ők is kaptak egy SMS-t, amelyben teljesen más napra hívták be őket. A legnagyobb bizonytalanság viszont azok körében alakult ki, akik hétfőn, rövid időn belül két behívót is kaptak két különböző, például egy csütörtökre és egy szombatra szóló időponttal. A kavarodást egyrészt az okozhatja, hogy hétfőn kezdődtek meg az írásbeli érettségik, és azok a tanárok, akik részt vesznek a vizsgák lebonyolításában, hétköznap nem biztos, hogy el tudnak menni az oltópontra, ezért őket az operatív törzs közlése szerint hétvégére hívják be. Az ügyben érdeklődtünk a Koronavírus Tájékoztató Központnál, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk: a pedagógusok második oltása ugyanazon a kórházi oltóponton lesz, ahol az első oltás volt, és főszabály szerint az első oltáshoz igazított időpontban - tehát aki az első oltást pénteken kapta meg, az a második oltást is pénteken kell, hogy megkapja. Hozzátették: eltérés csak az érettségi felügyelő tanároknál van, akik az érettségi zavartalan lebonyolítása érdekében szombatra kapnak második oltásra időpontot. Csakhogy a beszámolók szerint olyan pedagógusok is kaptak eltérő tartalmú SMS-eket, akik nem is érettségiztetnek. A Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, Totyik Tamás a Népszava érdeklődésére annyit mondott, hozzájuk is érkeztek megkeresések a behívók kapcsán, de az érintetteknek csak azt tudja javasolni, ha bizonytalanok,



kérjenek tájékoztatást a második oltás pontos időpontjáról a kórházi oltópontokon, illetve ha valamilyen hibát észlelnek, azt a munkáltató felé is jelezzék.

Totyik Tamás beszélt az általános iskolák felső tagozatainak, valamint a középiskolák jövő hétre tervezett nyitásáról is. Úgy véli, ha a jelenlegi járványügyi adatok nem kezdenek el ismét romlani, május 10-től ki lehet nyitni az intézményeket a megfelelő óvintézkedések betartása mellett. Hangsúlyozta: a szülőkre is komoly felelősség hárul, ha a családban bárki fertőzött, a gyerekeket ne küldjék iskolába. Ugyanakkor az ADOM Diákmozgalom szerint május 10-től sem lenne szabad kötelezően megnyitni az intézményeket. Azt szeretnék, ha a szülők, diákok, tanárok, intézményvezetők dönthetnének arról, kinyisson-e az iskola a tanévből hátralévő öt hétre. Az erről szóló petíciójukat már több mint 64 ezren írták alá. Az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai már április 19-től nyitva vannak, de sok szülő úgy döntött, ennek ellenére sem viszi be a gyerekét. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megkeresésünkre közölte: jelenleg az alsós osztályokban a tanulók mintegy 84 százaléka, az óvodában a gyermekek 73 százaléka van bent az intézményekben.