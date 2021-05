Leszúrtak három gyereket és két alkalmazottat egy brazíliai óvodában

Ferenc Pápa rendet tesz a főpapok körében: dekrétuma révén a büntetőbíróság fogja vizsgálni a visszaéléseket. Isten szolgái körében is akadnak példák a törvénytelenségekre.

Riadalmat keltett a vatikáni bíborosok körében Ferenc pápa egy, a napokban nekik küldött igen erős üzenete, melynek lényege: ne tartsák magukat bárki felett állónak, őket is ugyanúgy elszámoltathatják majd esetleges bűneikért. A katolikus egyházfő ugyanis megszüntette azokat az eljárási akadályokat, amelyek miatt a vatikáni büntetőbíróság nem tudta felelősségre vonni a főpapokat. A dekrétum értelmében a Szentszék ügyészei joghatósággal rendelkeznek a vatikáni bíborosok és püspökök felett és csak a pápa jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy eljárást indítsanak velük szemben. Eddig teljesen más gyakorlat volt érvényben. Eszerint csak a legfelsőbb bírói grémium, a három bíborosból álló fellebbviteli bíróság ítélkezhetett a bűncselekményekkel vádolt főpapok ügyében. Ferenc pápa ezzel újabb fontos lépést tett arra, hogy visszaszorítsa a korrupciót a Szentszéknél és elszámoltathatóvá tegye a pedofíliával vádolt egyházi személyiséget, akik biztonságban érezték magukat a Szentszék falain belül. Korábban már több korrupciós ügy bőszítette fel a pápát, de hiába helyezte új alapokra a Szentszék bankjának működését, és tette átláthatóbbá a vatikáni költségvetést, a korrupt főpapokkal szemben nem volt elég eszköz a kezében. Emiliano Fittipaldi olasz oknyomozó újságíró különféle kiszivárogtatások nyomán egy 2015-ben megjelent könyvében lebbentette fel a fátylat egyes főpapok korrupt üzelmeiről. Már a mű „Avarizia”, azaz „Kapzsiság” címe is sokatmondó volt. A szerző egy sor dokumentumot közölt, amely pénzügyi visszaélésekre engedett következtetni. Kétes hírű olasz vállalkozók és cégek állítólag a Vatikán pénzügyi reformja után is fekete pénzeket rejtegettek a Vatikánban, több millió euró értékben. A könyvben górcső alá vette a 2008-ban alapított Bambini Gesu nevű gyermekkórház ügyeit is. Az alapítvány egykor 23 800 eurót adott ki arra, hogy egy charterjáraton Basilicata tartományba repítse Tarcisio Bertone korábbi államtitkárt, aki úgymond a kórház érdekében fejtett ki marketingtevékenységet.



Mint kiderült, ennél jóval nagyobb összegek tűntek el. Egy 2017-es per szerint 422 ezer eurót sikkaszthattak el a kórházból. A nem csekély összeg egy jelentős részét a 2014-ban leváltott Bertone luxuslakásának felújítására fordították. Az ügyben per is indult a Vatikánban, igaz, nem Bertone bíboros ellen. Az egyik vádlott, Giuseppe Profiti azt közölte, hogy a kórház alapjaiból finanszírozták Bertone lakásának renoválását. A főpap tekintélyes és tőkeerős adományozókat akart fogadni. A munkálatok 2013 novemberétől 2014 májusáig tartottak, egészen addig, amíg a pápa meg nem szabadult nem éppen jó hírű államtitkárától. A Bertone szembeni vádak rendkívül súlyosak voltak ugyan, a bírák azonban mégsem indítottak eljárást a volt államtitkár ellen. A Szentszéknél évtizedeken át minden a „kéz kezet mos” elve alapján működött, amit már régóta meg akart szüntetni a pápa. Szintén hatalmas feltűnést keltett, hogy tavaly a pápa leváltotta és bíborosi címétől is megfosztotta Angelo Becciut, akit még 2011-ben XVI. Benedek tett meg az Államtitkárság általános ügyeinek helyettesévé. Becciu értesülések szerint nem avatta be pénzügyeibe a pápát, s 2019 őszén derült fény arra, hogy pár évvel korábban mintegy 400 millió eurót fektetett be egy londoni luxusingatlanba, amit aztán értékesíteni akartak. Különösen kínos volt, hogy az ügyletet részint a péterfillérekből finanszírozták. A pápát nagyon érzékenyen érintette a botrány, hiszen egy ilyen ügylet nem fér bele a jövő katolikus egyházáról alkotott elképzeléseibe. A péterfillérek a pápának adott adományok, amit az egyház egyetemes küldetésére használnak fel. Ugyanakkor egyelőre nem emeltek vádat Becciu ellen és a vele szembeni vádak sem egyértelműek. A hasonló esetek elkerülését szolgálja egy másik, a pápa által nemrég jóváhagyott törvény is. A vatikáni elöljárókat a jövőben kötelezik arra, hogy pénzügyeikről részletes nyilatkozatot tegyenek. Emellett előírták azt is, hogy a Szentszék alkalmazottjai, beosztásuktól, rangjuktól függetlenül, legfeljebb 40 eurós ajándékot fogadhatnak el. Erre azért volt szükség, mert hírek szerint a Szentszélnél általánossá vált, hogy egyesek ajándékokkal kedveskedtek a papoknak, nyilvánvaló előnyöket remélve ezáltal.