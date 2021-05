Augusztusra tolják a Fishing On Orfűt

A május 22-én megnyíló 17. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonjában látható kiállítás arra keresi a választ, hogy a modern építészet sokat vitatott, több szempontból elavult öröksége milyen lehetőségeket tartogat a jövő építészei számára.

Tizenkét budapesti modern épületet gondol újra Othernity - Modern örökségünk újrakondicionálása címmel a május 22-én megnyíló 17. Velencei Építészeti Biennále Magyar Pavilonjában látható kiállítás, amely arra keresi a választ, hogy a modern építészet sokat vitatott, több szempontból elavult öröksége milyen lehetőségeket tartogat a jövő építészei számára, ezzel a Biennále központi témájára, a How will we live together? (Hogyan fogunk együtt élni?) kérdésfelvetésére is reflektálva – adta hírül a magyar részvételt koordináló Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. A kurátorok 12 kelet-közép-európai építészirodát kértek fel arra, hogy gondoljanak újra 12 ikonikus budapesti modern épületet, ezzel egy lehetséges utat mutatva múlt és jövő építészetének összeegyeztetésére. A kiválasztott épületek – köztük a Dob utcai trafóház, a Domus Áruház és a Déli pályaudvar – a XX. század második felében, a szocialista rendszerben készültek, és értékeik ellenére mára veszélyeztetettek. A meghívott építészek jól ismerik és értik a régiós építészeti örökség megőrzésével kapcsolatos dilemmákat, de már az egyesült Európában tanultak és szereztek szakmai tapasztalatot, terveikre pedig a nemzetközi irányba mutató, kísérletező attitűd a jellemző, amely friss, vizuális formanyelvvel társul. A kiállítás két teremből fog állni: a Labor a 12 épület történeti állapotát dokumentálja, a Showroom a 12 kortárs építészeti reflexiót mutatja be. A két rész felépítése a kiállítási tárgyak paramétereinek tükrözésével történt: a két narratíva egymástól elválaszthatatlan, és csak egymás összefüggésében értelmezhető.