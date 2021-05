16 milliárdból fog kampányolni az oltások mellett a kormány

Úgy tűnik, a 18 évesnél idősebb középiskolásoknak a felnőtt lakosság többi részével együtt kell kivárniuk a sorukat.

A tervek szerint a jövő hét második felében kezdődhet meg a 16-18 éves korosztály beoltása a Pfizer-vakcinával - egyebek mellett erről is beszélt Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján. A fiatalokat és szüleiket arra kérik, péntekig regisztráljanak az oltásra, mert később csak érvényes regisztrációval tudnak időpontot foglalni. A 16 és 17 éveseknek az oltás időpontjára szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük. Müller Cecília elmondta azt is, aki csak a közeljövőben lesz 16 éves, az is regisztrálhat, de behívni csak akkor fogják, miután már betöltötte 16. életévét. A kormányzati tájékoztató oldalon arra is felhívták a figyelmet, hogy az a 18 év alatti, aki már korábban regisztrált, de csak most vált jogosulttá a regisztrációra, annak újból szükséges regisztrálnia, mivel a korábbi regisztrációját az április 30-a előtti adatkezelési tájékoztató szerint törölni kellett. A középiskolások, érettségizők oltása korábban is többször szóba került, Orbán Viktor miniszterelnök már januárban arról beszélt, megfontolják, hogy az érettségizőket és tanáraikat előre hozzák-e az oltási rendben. A diákok esetében erre végül nem került sor. Múlt héten pedig az hangzott el az operatív törzs tájékoztatóján, a 16-18 évesek oltását azért helyezték át a május 10-től kezdődő hétre, hogy a most hétfőn kezdődött írásbeli érettségi vizsgákat ne zavarják meg. Arról viszont még nem esett szó, mi lesz azokkal a középiskolásokkal, akik már a 19. életévüket is betöltötték, ők részt vehetnek-e a jövő héten kezdődő Pfizer-vakcinás oltási kampányban. Egy édesanya a Népszavának azt mondta, fia most márciusban lett 18 éves, de több érettségiző osztálytársa már 19 éves is elmúlt. Érdeklődtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál és a Koronavírus Tájékoztató Központnál, de érdemi tájékoztatást az ügyben nem kaptunk. Egyelőre úgy tűnik, a 18 évesnél idősebb középiskolások ebből az oltási kampányból kimaradnak, akik regisztráltak, a felnőtt lakosság többi részével együtt kell kivárniuk a sorukat.