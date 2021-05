Hétfőtől lehet jegyet venni az Operaházba

A járványhelyzet miatt idén sem tartják meg a Hajógyári-szigeti rendezvényt, jövőre viszont annál inkább - közölték a szervezők. Aki tavalyra megváltott bérletét 2022-re átviszi, több tízezer forintnyi fesztiválpénzt is kap, egy 5 százalékos kultúráfa pedig lényegében kihúzná a csávából a támogatásokkal eddig kevéssé szerencséltetett szakmát – nyilatkozta a bejelentés kapcsán a Népszavának Kádár Tamás főszervező.

A vírushelyzetre tekintettel idén sem tartják meg Európa egyik legnagyobb fesztiváljának, illetve a legnagyobb hazai idegenforgalmi rendezvénynek tartott Szigetet – derül ki a szervezők néhány perccel ezelőtti közleményéből. Szomorú szívvel, de felmérve felelősségünket, látva – akár az utazás, a szállások, a vendéglátás és a védettségi igazolások hazai és nemzetközi szerepe terén – a bizonytalanságok sokaságát, arra jutottunk, hogy mostantól inkább a jövő évi Szigetre készülünk – idézik Kádár Tamás főszervezőt. A két fesztiválmentes év a szervezők, a kapcsolódó cégek és dolgozók életét rendkívül megnehezítette, az iparág rengeteg szereplőjét, a zenészektől a vendéglátósokon át a technikai alvállalkozókig szinte ellehetetlenítette – írják. 2022-re viszont már a szabadság ünnepléséhez méltó rendezvényeket ígér a Szigeten kívül a Balaton Soundot, a Voltot, illetve a tematikus Gyerek Szigetet és Gourmet fesztivált is felvonultató cég. Azok, akik most sem váltják vissza tavaly megvett belépőjüket, jövőre elkölthető fesztiválszámlájukra több tíz eurót kapnak – derül ki Kádár Tamás lapunknak az ügy kapcsán adott interjújából. Miért marad el idén is a Sziget? Tekintettel a koronavírus-járvány miatti helyzetre és az ezt övező bizonytalanságokra, a következő Szigetet 2022-ben rendezzük meg. Számunkra vendégeink biztonsága a legfontosabb. A hazai rendezvényesek ma annyi tudnak, hogy zenés-táncos események nem tarthatók. Se egy-, se százezer fős. A kormány idén nem adott iránymutatást arra nézvést, mikortól, milyen feltétellel, milyen ütemezésben tervez a tiltáson enyhíteni. De akkor, ha holnap zöld jelzést kapnánk, se tudni, mely államok miként teszik lehetővé az utazást. Ez a közönségünket és a fellépőinket is érinti. Hovatovább az is kérdés, a nemzetközi személyszállítás felkészült-e egy ekkora augusztusi terhelésre. Mi lesz azokkal, akik jegyüket tavalyról áthozták idénre? Azok belépője, akik továbbra is megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, természetesen jövőre is érvényes. Ezen felül, hűségük jutalmaként bármely rendezvényünkön elkölthető keretüket jelentős összeggel - bérletesek esetén több tíz euróval, több tízezer forinttal - feltöltjük. Többezres nagyságrend – tavalyi vásárlóink mintegy fele - tart ki mellettünk. Zömmel bérletes külföldiek: főbb piacainknak megfelelően leginkább hollandok, britek, németek, franciák, olaszok és sok magyar is. Tavalyi - nemzetközi szinten is kiemelkedően rugalmas - szabályzatunk értelmében a megvett jegyek idén június 9-ig válthatók vissza. Miért nem vállalnak be - több kisebb szereplő mintájára - egy nyár végi, hozható bulit, biztos fellépőkkel, esetleg más néven? Egyrészt határozott szándékunk, hogy lehetőség szerint szeptemberben, szokásos formában megrendezzük a négy hétvégés, ingyenes Gyerek Szigetet. A Gourmet keretében pedig a válságtól megtépázott hazai csúcsgasztronómiának biztosítanánk megjelenési lehetőséget. Valóban, több kisebb szervező bejelentette, hogy alkalomadtán megrendezné nyári fesztiválját. Egy ilyen korai bejelentés mögött gazdasági kényszer is állhat, hisz egy újabb halasztást némelyek talán nem bírnának ki. Drukkolok nekik. Ha bejön a számításuk, a nyár végén színvonalas bulik tömegéből választhatunk. A Szigetnek más a piaca. Nem nagyképűség, hanem tény, hogy a mi üzemméretünk, szervezetünk más lépték. Szerintünk egy nyár végi, fapados Sziget nem tenne jót a névnek. Tőlünk a hazai közönség is nagy nemzetközi sztárokat vár. Ugyanez igaz a Balaton Soundra és a Voltra is. Nem szeretnénk a koncepciónkat megerőszakolni. Döntésünket számos felmérés, latolgatás előzte meg. A Sziget Zrt. tavaly másfél milliárdos veszteségbe csúszott, aminek áthidalására nagyjából ugyanekkora OTP-kölcsönt is felvettek. Meddig bírnák? Nagyon más helyzetet teremtene, ha 2022-ben se tarthatnánk fesztivált. Nem hiszem, hogy sokkal több szezont kibírnánk. Nem hagyhatom szó nélkül, hogy a hazai zeneipar a vírusválság kapcsán nem részesült érdemi állami segítségben. Az 5,3 milliárdos raktárkoncert-támogatás jelentős hányada a műszaki feltételeket biztosító, állami Antenna Hungáriához folyt be. A fesztiválszervezők számára tavaly év végén meghirdetett 700 millióból a sajátos feltételek miatt mindössze 220 milliót - nyertesenként átlag tízmilliót - osztottak ki, a többi visszakerült a költségvetésbe. A kormány szerint most mindenkinek összébb kell húznia magát. Nyilván, de a koronavírus a rendezvényszervezők bevételeit nem csökkentette, hanem lenullázta. Ha a kis- és középvállalkozások meg is kapják a bérek felét, a másik felet honnan teremtsék elő? A Sziget ilyet se kap, hisz 2019-es adataink alapján nem minősülünk kis- és középvállalkozásnak. Igaz, tavaly voltaképp visszacsúsztunk e körbe. Míg számos más országban láthatólag tényleg szeretnék megmenteni az ágazatot, nálunk ez csak felülről nézhet ki valahogy, a cél inkább egy jól hangzó kormányinfós fordulat lehet. Amit a szakma kapott, nyilván megköszönjük, de ez a legtöbb, valóban érintett cégen vajmi kevéssé segít. Beruházási támogatásokat sem vehetünk igénybe, hisz mi „csak” szolgáltatunk. Szakembereink jó része más iparágakban helyezkedett el, így kérdés, a helyzet rendeződésével hányadrészüket tudjuk visszacsábítani. De asztalon van egy, a támogatásoknál sokkal hatékonyabb és igazságosabb javaslat: ha a kulturális áfát 5 százalékra csökkentenék, a teljes iparág megmenekülne. A PricewaterhouseCoopers tavalyi felmérése szerint egy ilyen lépésen az állam is csak nyerhet. Újraindítási javaslatcsomagjában hasonló felismerésre jutott a Magyar Közgazdasági Társaság is. Miként befolyásolta a járvány, hogy négy éve, amikor az amerikai Providence megvette a Sziget-többséget, abban állapodtak meg Gerendai Károlyékkal, hogy 2020-ban átveszik a kisebbségi részt és a szakmai irányítás is? Erről nincsenek pontos ismereteim, hisz magam nem vagyok tulajdonos. Tudomásom szerint a változatlan szerződés értelmében a Providence legkésőbb a jövő év elejéig megveszi a kisebbségi részt is. A felek a járványhelyzet miatt érvényesítették a megállapodásba foglalt egy év haladékot. Egy válsághelyzet általában vevő és eladó fantáziáját egyaránt megmozgatja. Tapasztalnak-e a Sziget iránt élénkülő érdeklődést? Nem tudok ilyen megkeresésről. A Providence-ben egy stabil, kitartó, bölcs tulajdonost ismertem meg. Mára világszerte több mint harminc fesztivált gyűjtöttek össze. A cél változatlanul a terjeszkedés, amit a holland Zwarte Cross minapi felvásárlása is bizonyít. A Sziget különálló értékesítésének se látom esélyét, hisz mégis csak mi lennénk a korona ékköve. Társaságunk részéről osztalékfizetés nyilván nem merül fel, de a tulajdonosok a járvány miatt már a 2019-es, közel egymilliárdos nyereségünket sem vették fel. Mi most nem tervezünk terjeszkedni. Arra összpontosítunk, hogy meglévő rendezvényeinket, amint lehetséges, a legmagasabb színvonalon a közönség elé tárjuk. 2022-re már kötöttünk le meglepetés-világsztárokat.



Névjegy A 45 éves Kádár Tamás a Kodolányi János Főiskolán, kommunikációs szakon végzett. 1994–1995 között a Radio Bridge munkatársa, 1996-ig az Edison Media Sales médiaigazgatója, 1996-tól 2008-ig a Berg Média Budapest ügynökség alapító-ügyvezetője. 2003–2009 között, illetve 2014 óta a Magyar Reklámszövetség elnökségi tagja. A Premium Média Sales House, illetve az egykori EstFM és Radiocafé mögött álló Mocca Mogul társalapítója. 2008–2011 között az Est Media Group ügyvezetője, azóta pedig a – mára zrt.-vé vált – Sziget cégvezetője.