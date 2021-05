Megtört az ellenzéki egység

Az oroszok szerint a Szputnyik Light a koronavírus összes új változatával szemben hatékony.

Oroszországban hivatalosan engedélyezték a Szputnyik Light vakcina használatát – közölte csütörtökön az orosz oltóanyagokat menedzselő Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI). Vlagyimir Putyin elnök jelezte: Moszkva kész támogatni a vakcinák szabadalomvédelmének feloldását. Az RFPI szerint a Szputnyik Light – a Szputnyik V vakcina első komponense – hatékonysága a védőoltás beadását követően 28 nappal 79,4 százalékos, az oroszországi lakossági oltási kampány során 2020. december 5. és 2021. április 15. között elvégzett megfigyelések alapján. Az intézmény közleménye rámutat, hogy a csaknem 80 százalékos hatékonyság meghaladja több, kétkomponensű oltóanyagét. Az RFPI azt állítja, hogy a Szputnyik Light a koronavírus összes új változatával szemben hatékony. Mihail Murasko egészségügyi miniszter azt mondta, hogy a Szputnyik Light megnöveli az immunitással már rendelkezők antitest-szintjét,

ezért alkalmazhatják olyan páciensek esetében is, akik több mint fél éve gyógyultak fel a Covid-19-ből, vagy akiknél csökkent az antitestek szintje.

Korábbi közlés szerint az oltóanyagot elsősorban olyan országokban tervezik alkalmazni, ahol sürgős a járvány terjedésének megakadályozása. Tatyjana Golkijova miniszterelnök-helyettes egy Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott csütörtöki videokonferencián kijelentette, hogy Oroszországban eddig 13,4 millió ember kapta meg az új típusú koronavírus elleni, hazai gyártmányú vakcinák valamelyikének első adagját, 9,4 millió embernek pedig már mindkét dózist beadták. Putyin a megbeszélésen kifejezte készségét annak a kezdeményezésnek a támogatására, amelynek értelmében meg kellene szüntetni a Covid-19 elleni vakcinák szabadalomvédelmét. Ez szerinte összhangban áll az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a rendkívüli helyzetekre vonatkozó alapelveivel. A kezdeményezést egyébként támogatásáról biztosította – mások mellett – az Egyesült Államok, Németország és az Európai Unió is. – Oroszország feltétlenül támogatná az effajta megközelítést, figyelembe véve, hogy a jelenlegi körülmények között nem arra kell gondolnunk, hogyan tegyünk szert a legnagyobb haszonra, hanem arra, hogyan szavatoljuk az emberek biztonságát – mondta az orosz vezető. Leszögezte, hogy a biztonság, a legszélesebb értelemben vett védettség csak akkor lesz elérhető, ha a világ országainak túlnyomó többségében lesz vakcináció. Hangsúlyozta, hogy Oroszország az egyetlen ország a világon, amely mások rendelkezésére bocsátja gyártási technológiáját. A TASZSZ orosz hírügynökség csütörtökön jelentette, hogy a Szputnyik V fejlesztői levélben kérték meg Thierry Bretont, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagját: a jövőben tartózkodjék az elfogult nyilatkozatoktól az orosz vakcina ügyében és ne vezesse félre a közvéleményt. A levél szerint az oltóanyagot már az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) általi jóváhagyás napján az unióba lehet szállítani, nem pedig csak 2021 végén, ahogy azt korábban Breton állította. A szerzők közölték, hogy a Szputnyik V-vel, amelyből már Magyarországra és 40 másik országba is szállítottak, idén június és szeptember között 50 millió uniós polgárt lehetne beoltani. – Önnek, mint a belső piacért felelős uniós biztosnak tudnia kell ezt, de ön az elfogultsága miatt elutasítja, hogy tárgyaljon a vásárlási megállapodásról. Ön folytatja a közvélemény félrevezetését azzal, hogy meg kell találni a szükséges kapacitásokat a Szputnyik V számára. Ez nem igaz. Az EMA ellenőrzi az orosz gyártási kapacitásokat, amelyek felhasználhatók az EU piacára való szállításhoz. Azért küldtük önnek ezt a levelet, hogy abbahagyja a félrevezető nyilatkozatokat – idézte a TASZSZ a fejlesztők üzenetét. Breton, aki az orosz hírügynökség szerint a vakcinabeszerzést koordinálja az unióban, április 20-án kijelentette, hogy a Szputnyik V akkor is későn fog megérkezni Európába, ha megkapja az alkalmazási engedélyt. Azt hangoztatta, hogy hónapokig is eltart majd a gyártási kapacitások beindítása. Korábban a biztos úgy nyilatkozott, hogy az EU-nak nincs is szüksége a Szputnyik V-re. Szavai szerint a Bizottság nem kételkedik a vakcina minőségében, de tudatában van annak, hogy Oroszországnak nehézségei vannak a gyártásával. Putyin elnök erre reagálva hangsúlyozta: Oroszország senkire sem akarja ráerőltetni a készítményeit, de az efféle kijelentésekkel kapcsolatban felmerül a gondolat, hogy európai tisztségviselők nem a honfitársaik, hanem egyes vállalatok érdekeit védelmezik.

A vakcina alkalmazását eddig 64 országban engedélyezték, amelyek összlakossága 3,2 milliárd fő. Az EMA márciusban kezdte meg a Szputnyik V szakértői vizsgálatát és a várakozások szerint május végéig folytatja az engedélyezési eljárást.

Az RFPI szerint a vakcina első adagját szerdáig több mint 20 millió embernek adták be és trombózis egyetlen esetben sem jelentkezett. Az alap közleményében hangsúlyozta, hogy a Szputnyik V vakcina előállítása a legszigorúbb előírásoknak is megfelel, a tisztítása pedig négy – két kromatográfiás és két tangenciális – fázisból áll. Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 7639-cel 4 855 128-ra emelkedett az operatív törzs által csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. Az esetszám harmadik napja nem éri el a nyolcezret. A napi növekmény 0,16 százalék, az új esetek 13,4 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 270 544-re csökkent, a halálos áldozatoké 351-gyel 112 246-ra, a felépülteké pedig 7788-cal 4 472 388-ra emelkedett. Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 130,6 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 221 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 503 560 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.