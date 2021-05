Petíció indult az olimpia ellen: 50 ezer aláírás érkezett egy nap alatt

Dzsudzsák Balázs kimaradt a magyar labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki keretéből, Marco Rossira nem hatott a politikai nyomás.

Kihirdette bő keretét Marco Rossi szövetségi kapitány a június 11-én kezdődő, részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokságra. A szakember 30 labdarúgóval kezdi el a közös munkát, a tornára 26 játékos nevezhető. A csütörtöki bejelentés nagy kérdése az volt, vajon együtt készül-e a nemzeti együttessel Dzsudzsák Balázs, aki jelenleg az NB II-es Debrecen játékosa. A szakvezető korábban azt mondta, hogy a magyar másodosztályból nem hív be senkit. Viszont Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter saját Facebook-oldalán is lobbizott az általa tesónak hívott futballista beválogatásáért, a Magyar Nemzetben is megjelent egy interjú a labdarúgóval, aki elmondta, mennyit jelentene neki az újabb Eb-szereplés. Rossi azonban hű maradt az elveihez, ellenállt a nyomásnak, ami nagyon jó, igaz, a magyar labdarúgás és politika összefonódását látva annyi esély volt rá, mint arra, hogy Mészáros Lőrinc elbukik egy közbeszerzési pályázaton. Az olasz szakembernek június 1-ig kell dönteni a végleges névsorról, online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy egyetlen játékos, Szoboszlai Dominik esetében tért el a saját kritériumrendszerétől. Annak ellenére behívta az RB Leipzig középpályását, hogy még mindig nincs száz százalékos állapotban ágyéksérülése után. „Bízom benne, hogy felépül az Eb-ig, úgy tudom, már nincsenek fájdalmai, klubjában elkezdte az edzéseket, meglátjuk, milyen állapotban lesz. Ha június 1-jén úgy látom, hogy nem tud segíteni nekünk, akkor a keretszűkítés után Dominikot visszaengedjük a klubjához” – hangsúlyozta a szakember. A magyar válogatott május 17-én kezdi el a felkészülést Telkiben az NB I-ben szereplőkkel, akikhez folyamatosan csatlakoznak, amikor tudnak a külföldön játszók. Amikor mindenki megérkezett, a csapat tíz napra Ausztriába utazik edzőtáborozni. A kontinenstorna előtt két barátságos mérkőzést játszik a válogatott, az ellenfél Írország és Ciprus lesz. Rossi nem titkolta, jobb csapatokkal szeretett volna találkozni. „Minden tiszteletem Ciprusé és Írországé, de egyikük sem üti meg az Eb-n szereplők szintjét, jobb lett volna erősebb együttesekkel játszani, de ez nem valósult meg időpont egyeztetési nehézségek miatt – jelentette ki a kapitány. – A játékosok túl vannak hajszolva, az edzőtáborban igyekszünk fenntartani a megfelelő erőnléti állapotot és technikai, taktikai téren a lehető legjobban felkészülni a csoportmeccsekre.” A magyar válogatott helyzete az ellenfelek ismeretében még nehezebb, mint az FTC-é volt a Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol a Barcelona, a Juventus és a Dinamo Kijev ellen kellett játszania. A nemzeti csapat az Eb-címvédő portugálokkal, a világbajnok franciákkal és a 2014-es vb aranyérmesével, Németországgal került egy csoportba. Ebből a trióból a németek ellen lehet talán öt százalék esély a pontszerzésre, de ellenük Münchenben kell csatázni, ami jelentősen rontja ezt a minimális reményt is. Ezért az együttesnek nem lehet más célja, mint megpróbálni minden mérkőzésen megnehezíteni az ellenfelek dolgát, szoros eredményeket elérni, de ezért is rengeteget kell dolgozni.

A bő keret névsora Kapusok: Bogdán Ádám (FTC), Dibusz Dénes (FTC), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Tóth Balázs (Felcsút). Védők: Bolla Bendegúz (Fehérvár), Botka Endre (FTC), Fiola Attila (Fehérvár), Hangya Szilveszter (Fehérvár), Kecskés Ákos (FC Lugano), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Lovrencsics Gergő (FTC), Willi Orbán (RB Leipzig), Spandler Csaba (Felcsút), Szalai Attila (Fenerbahce). Középpályások: Cseri Tamás (Mezőkövesd), Loic Nego (Fehérvár), Holender Filip (Partizan Beograd), Gazdag Dániel (Honvéd), Kleinheisler László (NK Osijek), Nagy Ádám (Bristol City), Schäfer András (DAC), Sigér Dávid (FTC), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig) Támadók: Hahn János (Paks), Nikolics Nemanja (Fehérvár), Sallai Roland (Freiburg), Schön Szabolcs (FC Dallas), Szalai Ádám (Mainz), Varga Kevin (Kasimpasa), Varga Roland (MTK).