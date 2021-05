Lépésről lépésre nyit Budapest

A járvány harmadik hulláma még csak visszahúzódóban van, fontos betartani az elővigyázatossági szabályokat – hangsúlyozta Gy. Németh Erzsébet a budapesti kulturális intézményekről tartott sajtótájékoztatóján.

Az elmúlt néhány napban több fővárosi kulturális intézmény nyitotta meg kapuit a látogatók előtt: május 1-jén megnyílt a Fővárosi Állat- és Növénykert, a budapesti fürdők közül az első lépcsőben a Széchenyi, Gellért, Rudas, Lukács, Paskál és a Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő nyitották meg kapuikat. Ezen a hétvégén 2000 látogatót fogadtak a budapesti fürdők. Pünkösdi nyitásra készül a Palatinus és a Pesterzsébeti fürdő. Végül június elejétől fogad vendégeket a Dandár fürdő, valamint a Római strand és Pünkösdfürdő. Megnyitottak a budapesti mozik is, az elmúlt napokban a legtöbben a Corvin mozit, a Művész mozit, illetve a Puskint látogatták a hétvégén – mondta el Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes csütörtöki sajtótájékoztatóján. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár május 5-én délben nyitott, de megtartotta a Cserepont szolgáltatást is azoknak, akik nem rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Az első nap több mint 9500 könyvet kölcsönöztek ki a budapestiek. A kutatókat, érdeklődőket a Budapesti Levéltár is fogadja már – tette hozzá. A kőszínházak többsége a fokozatos nyitás jegyében jár el, a szabadtéri teátrumok júniustól várják a színházszerető közönséget: a Városmajori Szabadtéri Színpad június 2-án, a Margitszigeti Szabadtéri Színház június 3-án nyit. Múzeumok közül elsőként a szabadtéri Aquincumi Múzeum nyit meg május második hétvégéjén, de fokozatosan megnyílnak a főváros galériái és kiállítóterei is. Gy. Németh Erzsébet bejelentette: Városházi esték címmel rendezvénysorozatot indít majd a Fővárosi Önkormányzat is, nyáron szabadtéri helyszínt biztosítva a fővárosi társulatoknak és produkcióknak. A humán területekért felelős főpolgármester-helyettes szerint a nyitás kapcsán elmondható, hogy „a budapestiek nagyon tudatosan készültek, elővigyázatosan és a szabályokat maximálisan figyelembe véve érkeztek a kulturális helyszínekre. A mozikban egyelőre tartani lehet a nézőtéren is a szociális távolságot, de a fanatikus mozirajongók már újra elfoglalták megszokott székeiket. Nem volt fennakadás a beengedésben annak ellenére, hogy a védettségi igazolvány ellenőrzése minden intézményre nagy terheket rótt.” Gy. Németh Erzsébet bátorította a budapestieket és a fővárosba érkező vidékieket: induljanak el, látogassák meg kedvenc helyeiket, de tartsák szem előtt azt a tényt, hogy a járvány harmadik hulláma még éppen csak visszahúzódóban van, ezért nagyon fontos, hogy mindenki betartsa a maszkviselésre és távolságtartásra vonatkozó szabályokat. A főváros a biztonságunk érdekében arra kéri a kulturális intézmények látogatóit, hogy a beltérben zajló kulturális eseményeken is viseljenek maszkot.



AZ ÚRHATNÁM POLGÁR Fotó: OPERAHÁZ

Mindenki másképp csinálja

Ismét látogathatók lesznek a Magyar Állami Operaház előadásai – jelentette be közleményében az intézmény. Az előadásokra az Opera a korábban bevezetett óvintézkedései megtartásával, páros helyek kialakításával, köztük két hely kihagyással nyitja meg nézőterét. Az előadások látogatása érvényes védettségi igazolványhoz kötött. Május 29-én az Andrea Chenier bemutatója lesz, június 5-én a Laurencia látható az Erkel Színházban. Az Úrhatnám polgár bemutatóját június 12-én, a Figaro3 bemutatóját június 26-án tartják az Eiffel Műhelyházban. A jegyértékesítés az előadásokra hétfőn kezdődik, az elmaradt előadások után kapott utalványok és szabadfelhasználású jegyek igénybe vehetők. Május 4-én már közönség előtt koncertezett a Szegedi Nemzeti Színházban a Szegedi Szimfonikus Zenekar, a hangverseny védettségi igazolvánnyal volt látogatható, a maszkviselés ajánlott volt, de nem kötelező. A koncert előtti napon ugyanakkor a karmester, Gyüdi Sándor megbetegedett, helyette Pál Tamás vezényelt. Szintén május 4-én közönség előtt adhatott koncertet a kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Központban a MÁV Szimfonikus Zenekar az együttes művészeti vezetője, Daniel Boico vezényletével, Szabó Ildikó csellóművész közreműködésével. A koncertet csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők látogathatták, online élőben Filharmónia Magyarország YouTube-csatornáján volt követhető – ugyanitt vissza is nézhető. A Pannon Filharmonikusok koncertjét csütörtök este élő online közvetítés keretében lehetett meghallgatni a pécsi Kodály Központból. A budapesti Müpa május 20-a előtt nem tervez élő online közvetítéseket adni, és várhatóan csak augusztusban nyit meg a közönség előtt. A budapesti Zeneakadémián sem lesznek június 25. előtt koncertek. A Budapest Bábszínház május 29-30-án gyereknap alkalmából nyitja meg kapuit. A Szombathelyi Weöres Sándor Színházban ma már lesz előadás, a Mohácsi testvérek Farsangja, a Soproni Petőfi Színház május 13-án nyit, a nagyszínpadon május 21-én kezd A padlással. Békéscsabán már hétfőtől játsszák Tamási Áron Vitéz lélek című drámáját a Sík Ferenc Kamaraszínházban.