A kormány nem csak a diákokat küldi vissza hétfőtől az iskolába

Hiába ellenzéki a városvezetés, a közlekedési cége újabb hét évvel meghosszabbította Habony Árpád barátjának bérleti szerződését a metróban lévő pékségekre. 2034-ig maradhatnak.

A hármas metróvonal rekonstrukciójának idejére összesen 700 millió forintot kellett volna fizetnie a BKV-nak készenléti díj címén a grúz-izraeli üzletember, Michael Gagel cégének. Helyette inkább szerződést hosszabbítanak. A közlekedési cég menedzsmentje szerint jó üzletet kötöttek, az igazgatóság már nem egyhangú, de a többség végül hozzájárult a módosításhoz.

Az M2-es és az M3-as metróvonalon összesen húsz - 20 és 130 négyzetméter közötti – üzlethelyiségre kötött határozott idejű bérleti szerződést a főváros közlekedési cégével a Princess pékséget üzemeltető ISAR Kft. Az 1996-ban és 2003-ban aláírt kontraktusokban a BKV vállalta, hogy a 30 napot meghaladó kényszerszünet idejére cserehelyiséget ajánl fel, miközben ennyivel a futamidő is meghosszabbodik, valamint készenléti díjat is fizet az ISAR Kft-nek: ez 30-90 napos leállásnál a bérleti díj nyolcszorosa, 90 nap után a kilencszerese.

A bérleti díj az 1996-ban aláírt szerződésben szereplő bérlemények estében mérettől, elhelyezkedéstől függetlenül egyenként 927 euró volt havonta, míg a 2003-as megállapodásban szereplő üzlethelyiségeknél 1463 euró inflációkövetés nélkül.

Az M2 rekonstrukciója miatt nettó 40 millió forintot fizetett ki a BKV, míg az M3 esetében nettó 700 millió forintra kerekedett volna a készenléti díj – válaszolta a Népszava kérdésére a BKV, amely rögtön azt is hozzátette: „a módosítás következtében a fizetési kötelezettség a felére, vagy még annál is nagyobb mértékben csökken, miközben az ISAR által fizetendő bérleti díj akár 200 millió forinttal is nő az elkövetkező időszakban”. Igaz, ehhez 7 évvel meghosszabbították a 2027-ben lejáró szerződések futamidejét. A BKV közlése szerint az ISAR az elmúlt két évtized alatt összesen 2 milliárd forint bérleti díjat fizetett. (Ebből lejön az üzlethelyiségek kialakításának 300 milliós bekerülési költsége, valamint a kifizetett készenléti díj.) Az éves bérleti díj a 20 üzlet után jelenleg nettó 100 millió forint. A frekventált helyen lévő, nagy forgalmú pékségek 2018-2019-ben évi 3 milliárdos nettó árbevételt termeltek. A kontraktusokat az elmúlt években többször módosították, nem túl szerencsésen. Egy korábbi belső vizsgálat szerint a BKV több olyan kötelezettséget is vállalt a szerződésekben, amelyeknél bűncselekmény gyanúja merült fel. A Fővárosi Főügyészség azonban elutasította a korábban tett feljelentést, a munkajogi felelősség pedig 3 év után elévült. A BKV most azzal indokolta lapunknak az újabb hosszabbítást eredményező módosítást, hogy a 2027-ig fennálló bérleti jogviszony miatt nem voltak pályáztathatóak az üzletek. A szerződés egyoldalú megszüntetésére pedig több jogi szakvélemény szerint sem volt lehetőség, miközben az abban foglalt rendelkezések miatt fizetendő készenléti díj sok száz millióra rúgott. A BKV a fentiek okán felmondás helyett alkudozásba kezdett, amelynek végeredményeként megszületett a Princess pékséget 2034-ig bebetonozó szerződésmódosítás.