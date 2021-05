Jövő csütörtökön újraindulhatnak a tervezett műtétek

Jelenleg 3855 koronavírusos beteget ápolnak a magyar kórházakban, közülük 445-en vannak lélegeztetőgépen.

Kiemelték: folyamatosan zajlik az oltás, és a beoltottak száma már 4 203 873, közülük 2 406 684 ember már a második oltását is megkapta. Több mint 4,8 millióan regisztráltak oltásra és 80 százalékuk meg is kapta azt. Az online időpontfoglalóban jelenleg Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokra lehet jelentkezni. Arra pedig felhívják az oltást kérő 16 és 18 év közötti fiatalokat illetve szüleiket, hogy ha még nem tették, akkor május 7. péntek éjfélig regisztráljanak az oltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Ugyanis csak érvényes regisztrációval tudnak majd időpontot foglalni a jövő héten kezdődő Pfizer-oltásukra. A kórházi oltópontokon pénteken és szombaton az április elején oltott pedagógusok ismétlő oltása is zajlik, szintén Pfizer-vakcinával.