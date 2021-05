Hegyek, Dante, bor: indul a Giro d’Italia

Szombaton kezdődik a profi országúti kerékpárosok olaszországi versenye, amely előtt annyi biztos, megjósolhatatlan, ki nyer.

Megfordult már a fejében, hogy körbebiciklizze a Balatont 17-szer vagy megmássza az Everestet ötször? 184 kerékpáros ezt a célt tűzte ki maga elé a szombaton induló Giro d’Italián. A szezon első Grand Tour-ján a versenyzők 3500 kilométert fognak letekerni és összesen 47000 méternyi emelkedőt másznak majd meg. A verseny időfutammal rajtol május 8-án Torinóból, 8 hegyi, 5 dombos és 6 sprint szakasz után, a kerékpárosok május 30.-án fognak célba érni Milánóban, szintén időfutammal. Bár érintenek 13 olasz régiót, idén elmaradnak a délebbi futamok. Kétszer viszont a Giro átnyúlik majd a határon túlra: egy könnyebb szakaszon Szlovéniába Goriziánál és az utolsó nagy hegyi szakaszon Svájcba, a Passo San Bernardino-n át. Az egyik legfontosabb etapra május 22.-én kerül sor, a kerékpárosok megmásszák majd a híres Zoncolan hegyet. Ugyan idén a „könnyebb” oldalról, Sutrio felől közelítik meg a csúcsot, az emelkedő 14 km hosszú, átlagos 8,5% meredekséggel és a vége felé 27%-os csúcspontokkal. A várva várt „Királynő szakaszra” két nappal később, a 16. versenynapon kerül sor. Május 24.-én 5700 métert fognak megmászni a kerékpárosok, meghódítva három 2000 méter feletti csúcsot a Dolomitokban: a Passo Fedaia-t, Passo Pordoi-t (a Giro legmagasabb pontja, 2239 méter) és a Passo Giau-t, majd leereszkednek a 2026-os téli olimpia székhelyére, Cortina d’Ampezzóba. Cortina mellett több szakasz is szimbolikus jelentőséggel bír. A rajt Torinóból például a 160 éve egyesült Itáliát ünnepli, melynek első fővárosa Piemont régió székhelye volt. Egy fontos kulturális szakasz a 13., amely Ravennából indul, ahol Dante Alighieri mauzóleuma található és a kerékpárosok áthaladnak majd Folignón is, ahol 1472-ben először nyomtatták ki az Isteni színjátékot, így emlékeznek meg az olasz költő halálának 700. évfordulójáról. Nemcsak kultúra, de ha Olaszország, akkor gasztronómia is: a 11. szakasz lesz az úgynevezett „bor-szakasz”, ahol a toszkánai Brunello di Montalcino vörösbort népszerűsítik. Továbbá idén lesz 90 éves a rózsaszín trikó – az összetett pontverseny vezetőjének jelképe. 1931-ben a Gazzetta dello Sport híres olasz sportlap újságírója, Armando Cougnet javasolta, hogy a vezető kerékpárost különböztessék meg ezzel a színnel: így a szurkolók jobban tudják követni. Lássuk, ki esélyes idén erre a címre? Nem lesz jelen a tavalyi brit győztes, Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), de csapattársa, a 2019-es Tour de France győztes, Egan Bernal nagy favoritnak számít. A kolumbiai fő kihívója a brit Simon Yates (Bike Exchange). Yates 2018-ban a 19. szakaszon veszítette el a Girót Chris Froome-mal szemben, ám néhány héttel a Tour of the Alps verseny győzelme után idén ismét jó formát mutat és alig várja, hogy elnyerje végre a rózsaszín trikót. Ez azonban nem lesz egyszerű, mert a Giro híres arról, hogy kevésbé esélyes versenyzőket állítson középpontba. Két tavaly felfedezett fiatal ismét indul: a 2020-ban második ausztrál Jai Hindley (Team DSM) és a portugál João Almeida (Deceuninck-Quick Step). Almeida tavaly a 4. helyen végzett, ám 15 szakaszon át viselte a rózsaszín trikót. Nagy várakozások övezik csapattársa, Remco Evenepoel visszatérését. A fiatal belga tehetség szinte minden versenyt megnyert, amin indult 2020-ban, viszont augusztusban a Lombardia versenyen az árokba zuhant és a baleset óta ez lesz az első versenye. Az olaszok a veterán Vincenzo Nibaliban (Trek-Segafredo) bíznak, aki idén 10. alkalommal áll rajthoz a Girón. Mivel a hegyi szakaszok hangsúlyozottan előtérbe kerülnek az olasz körversenyen az esélyesek közé sorolják még a spanyol Mikel Landát (Bahrain-Victorious), az orosz Alexandr Vlasovot (Astana-Premier Tech) és a brit Hugh Carthyt (EF Education-Nippo). A rózsaszín trikó mellett a kerékpárosok versengnek a kék (hegyi pontverseny), fehér (legjobb fiatal) és a ciklámen pólókért (sprinter pontverseny). Ez utóbbiért küzd majd a háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is.