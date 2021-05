Gulácsi négy évig a Lipcse kapusa marad

A hétvégén Barcelonában rendezik a szezon negyedik futamát, ahol folytatódhat a Mercedes és a Red Bull rivalizálása.

Egy hét múltával újabb versenyhétvégével folytatódik a 2021-es világbajnokság, ezúttal Barcelonában feszülhet egymásnak a mezőny. Idén a koronavírus-járvány miatt nem a spanyolországi versenypályán, hanem Bahreinben tartották az idény eleji teszteket, így a csapatok a megszokottnál kevesebb információval rendelkezhetnek. Az elmúlt években a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) sorra nyerte a futamokat Barcelonában, legutóbb 2016-ban győzött más pilóta. Akkor az idei nagy rivális, Max Verstappen (Red Bull) szerezte meg pályafutása első F1-es sikerét – igaz ehhez kellett Hamilton és akkori csapattársa, Nico Rosberg első körös ütközése és kiesése is. A pilóták mindannyian jól ismerhetik az aszfaltcsíkot, idén az jelent számukra új kihívást, hogy a tízes kanyart biztonsági okokból átépítették. Mindez nem mindenkinek nyerte el a tetszését, ugyanis a módosításoknak köszönhetően az autók magasabb sebességet vihetnek át, amellyel csökkent az előzési lehetőségek száma. „Kissé furcsa kanyarnak tűnik, az egyes mellett a tízesben volt talán az egyetlen előzési lehetőség, most viszont nem úgy tűnik, mintha komoly féktáv lenne előtte” – nyilatkozta Lando Norris, a McLaren pilótája, aki meglepetésre harmadik a pontversenyben. Az időmérőedzésnek és a rajtnak nagy jelentősége lehet Barcelonában, hiszen tavaly az egész versenyen mindössze 31 előzés történt, abból is 25 az állítható hátsószárny segítségével. „Szerintem a pálya kedvez nekünk, de azt gondolom, a Mercedesek is nagyon gyorsak lesznek, szóval megint rendkívül szoros csata várható” – jelentette ki Verstappen, akinek mindössze nyolc pont a lemaradása Hamilton mögött. A Mercedes és a Red Bull egyébiránt nemcsak a pályán, hanem a színfalak mögött is csatázik egymással, az energiaitalosok ugyanis sorra csábítják el a munkaerőt a német istállótól. Csütörtökön derült ki ugyanis, hogy Ben Hodgkinson – akit technikai igazgatónak igazolt le a Red Bull – után további öt szakember csatlakozik majd a rivális motorrészlegéhez. „Mindig lesz oda-vissza mozgás” – hangsúlyozta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke. – Megértem, honnan jön Christian (Horner, a Red Bull csapatfőnöke – szerk.) motivációja, ő fel akar építeni egy struktúrát, amihez néha nagy csekket kell kiállítania. De ez rendben van” – tette hozzá Wolff, aki igyekezett cáfolni azon pletykákat, amely szerint még a szezon közben kirúgná a várnál gyengébben teljesítő Valtteri Bottast. „Ez nonszensz, Bottas igazán jó, és a mezőnyben bárkivel képes fölvenni a versenyt. Újra és újra gyorsabb tud lenni Lewisnál is, ahogyan azt legutóbb a portimaói időmérőn is láthattuk. Viszont a kiegyensúlyozottságának köszönhetően Lewis megérdemelten világbajnok” – tette hozzá. „Tudom, hogy nem fognak lecserélni szezon közben” – közölte újságírói kérdésre Bottas. – Ez a csapat nem tesz ilyet, nekem szerződésem van az egész évre. Egy csapat van csak az F1-ben, amely ilyet tesz és az nem a Mercedes” – tette hozzá a finn pilóta, akinek azonban alaposan össze kell kapnia magát, hiszen 2022-re nincs szerződése. A Mercedes Bottas miatt nem aggódik, de az időjárás miatt igen, ugyanis hasonlóan meleg lesz majd az idénynyitón Bahreinben. Az egész hétvégén 20-22 Celsius-fok várható jelentős széllel, vasárnap pedig csapadék is várható.

A hétvége programja Péntek

Első szabadedzés: 11.30-12.30

Második szabadedzés: 15.00-16.00

Szombat

Harmadik szabadedzés: 12.00-13.00

Időmérő: 15.00-tól

Vasárnap

Futam: 15.00-tól

A hétvége eseményeit az M4 Sporton követhetik figyelemmel.