"Bocsánatot kérek a következő generációktól, de mi most szenvedünk"

Dél-Afrikában a koronavírus-járvány előtt is 30 százalék felett volt a munkanélküliség, de most ez a szám közelíti a 40-et. Az ország energiaigényét 80 százalékban szénerőművekkel elégítik ki, nagy volumenű a mélyművelésű bányatevékenység, de az állami bányavállalat is kénytelen volt faragni a költségeken, rengeteg embert bocsátottak el az elmúlt öt évben. Akik korábban bányászként dolgoztak, de elbocsátották őket, most illegálisan bányásznak elhagyott tárlókban, de annyian vannak, hogy kénytelenek voltak hatóságilag összefogni őket a Kézműves Bányászok Állami Szövetségébe. Az orvbányászoknak íratlan szabályaik vannak, társadalombiztosításuk és munkavédelmi előírásaik viszont nincsenek. Akire nem omlik rá a bánya, az nagy valószínűséggel a széngáztól sűrű levegő miatt lesz beteg, ugyanis itt minden család szénnel tüzel.