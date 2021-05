Orbán üzent az EU-csúcs előtt

Kedvező járványügyi adatok mellett újabb enyhítések jönnek a jövő héttől.

Az egész országban rendben zajlottak és zajlanak az írásbeli értettségi vizsgák; 1159 helyszínen csaknem 112 ezer diák ad számot a középiskolákban szerzett tudásáról, szinte száz százalékos részvétel mellett – számolt be a pénteken is tartó érettségikről az operatív törzs pénteki tájékoztatóján Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára. Mint mondta, a részletes adatokról később tájékoztatnak mindenkit. Ezután - bár pontosan nem tudni kinek - azt üzente:



Emlékeztetett, április 19-én nyitották meg az óvodákat és az általános iskolák alsós osztályait. Azóta sincs 100 százalékos részvétel az intézményekben, de ezt az oktatási terület kormányzati illetékesei a szokásos „tavaszi megfázásokkal” indokolják. Amint arról a Népszava is beszámolt, a csütörtökön megjelent kormányrendeletek alapján május 10-én kezdődik a teljes jelenléti oktatás a magyarországi iskolákban. Ezzel kapcsolatban az államtitkár felhívta a figyelmet:

Az ilyenkor, május táján időszerű osztálykirándulásokkal kapcsolatban elmondta, „osztályonként egynapos vagy többször egynapos kirándulások lehetségesek, a nyári táborokról azonban később döntenek. Május 25-e után tarthatók majd meg A ballagási ünnepségek május 25-e után lesznek megtarthatók, erről a kormány később dönt majd”.

Gál Kristóf, az ORFK szóvivője ezután ismertette a koronavírus-járvánnyal összefüggő – a kormányzati tájékoztatóoldalon is olvasható – rendőri intézkedések adatait. Ezek közül kiemelte: 465 ember megszegte a maszkviselési szabályokat, de érkezett bejelentés egy budapesti belvárosi társasház alagsorában tartott szülinapi buliról is. Kiderült, egy üzemen kívüli vendéglátóhelyiségben 17-en ünnepeltek, velük és a helyiség üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak. Müller Cecília országos tisztifőorvos a kormányzati tájékoztatóoldalon ugyancsak olvasható, péntek reggel közzétett járványügyi adatokkal kapcsolatban megjegyezte: napról napra csökken az aktív fertőzöttek száma, miközben egyre több a gyógyult, így „szélesebbre nyílik az olló”.

Az oltásokkal kapcsolatban a szakember mindenkit biztatott, hogy regisztráljon, mert az elmúlt napokban „egy kicsit kevesebben jelentkeztek”. Továbbá Maruzsa Zoltánhoz hasonlóan ő is kiemelten beszélt a fiatalok minél nagyobb számban kívánatos regisztrációjáról.

Úgy vélekedett: biztató, hogy a koronavírus örökítőanyagának szennyvizekben kimutatott mennyisége országosan enyhén csökken. Ettől eltérő adatokat csak Budapest agglomerációjából kaptak. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet azokra a jövő héttől életbe lépő enyhítésekre, amelyekről már a Népszava is beszámolt a teljes iskolanyitással , valamint az egészségügyi intézményekben újrainduló elektív beavatkozásokkal kapcsolatban. Kérdésekre, újságírói megkeresésekre, mint az elmúlt időszakban már többször is előfordult, most sem válaszoltak az operatív törzs tagjai.