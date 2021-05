Az operatív törzs összezavarta a rendszert

Továbbra sincs egyértelmű válasz arra, hogy aki korábban kérné, mint 12 hét az AstraZeneca-vakcina második adagját, annak pontosan mi a teendője.

Mind az érintetteket, mind a háziorvosokat összezavarta az operatív törzs váratlan rugalmassága, hogy lehetővé tették az AstraZeneca oltások második dózisának előbbre hozását. Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs tájékoztatóján kereken egy hete jelentette be: „Lehetővé tesszük, hogy hamarabb, ne csak 3 hónap különbséggel vegyék fel ezt az oltóanyagot az ezt igénylők.” A tisztifőorvos azt is jelezte: az érintetteknek ezt az igényt az oltópontokon kell jelezniük. Az utóbbiakat eligazító kormányhivatal levele szerint azonban előrehozott oltást is csak olyan napra tervezhetnek, amikor amúgy is oltanak AstraZenecával. Azt hogy ez mikor lesz, a szolgáltatók nem tudják előre. Így a jelentkezőknek sem tudnak semmit mondani. A levélben az is benne van, hogy oltás pocsékba nem mehet, ha még látnák is előre az időpontokat, össze kellene szervezniük tízes csoportokba a gyorsabb beoltást kérőket, mert az AstraZenecából tíz adag van egybe csomagolva. Akik pedig ezután az első Astra-oltása beadásánál jelzi, hogy a szokványos három hónapnál korábban kéri a másodikat, azoknak az ezzel kapcsolatos igényét az oltópontoknak el kell küldeni a területi kormányhivatalnak. Sok helyen ezt úgy értelmezték, hogy a páciensek írhatnak az e célra fenntartott az emailcímre, így azt ki is függesztették a várókba. A kormányhivatalok kezdetben ezekre a levekre azt az egyenválaszt küldték, hogy a páciens forduljon az oltóponthoz. Pár nappal később a levélírók már semmilyen választ nem kaptak, viszont azokat az oltópontokat, amelyek nyilvánossá tették ez a emailcímet, megdorgálták. Mondván: a levélírás lehetősége az alternatív időpontra való jelentkezéshez az intézményeknek szólt és nem a pácienseknek. A telefonálóknak viszont az intézmények nem tudnak mit mondani, hiszen jelenleg nincs AstraZeneca vakcinájuk. Ezekben a napokban az oltópontok Sinopharmot, Szputynikot és a pedagógusok második Pfizer oltását osztják. A háziorvosok sincsenek könnyebb helyzetben. Mivel ők egyszerre kevesebb embert oltanak így számukra több problémát okozhat, hogy az Astra-oltásokból tíz van egybe csomagolva, azaz egységdoboz felnyitása után azokat be kell adni, vagy ki kell dobni a maradékot a kukába. Darvai László ostorosi háziorvos is oltott elsőköröseket Astrával. De ő sem tud mit mondani a pácienseinek, ha gyorsítást szeretnének, hiszen az ő rendelőjében sincs egyelőre ilyen vakcina. Mint mondta: még ha kérhetne is e célra Astrát, ez az egész akkor is sok plusz munkát adna neki. Mert ha valaki jelentkezik, akkor a háziorvos vagy maga hajtja fel a további kilenc korábban oltandót, vagy nem tudja kinyitni az egységcsomagot. Ha pedig a korábban oltott páciensei közül valaki online regisztrál egy oltópontra, akkor a nála már előjegyzett második oltása idején nem lesz meg a tíz páciens és azért megy pocsékba a vakcina Lapunknak Békássy Szabolcs a háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője azt mondta: kezdeményezte, hogy attól függetlenül ki, mikor kéri a második készítményt, azt csak ott kaphassa meg, ahol az első oltása történt. Ha a háziorvosnál, akkor ott, ha oltóponton, akkor meg ott. Ha ez másként zajlana, és például a háziorvos hiába várja az eredeti 12. heti időpontban a páciensét, az nagy baj lenne. Egyébként nála már összejött a korábban oltottak megfelelő méretű csoport. Hozzátette: az ő körzetébe már meg is érkezett a korábban oltandók számára a szükséges vakcina.