Szabad szemmel: Magyarország Peking leghűségesebb partnere az EU-n belül

Az ukrán vezetés igen elégedett az amerikai külügyminiszter kijevi látogatásának hozamával.

Volodimir Zelenszkij és Anthony Blinken tárgyalásai igazolták, hogy az Egyesült Államok stratégiai partnerének tekinti Ukrajnát - értékelte az amerikai külügyminiszter csütörtöki találkozóit az ukrán elnöki hivatal vezetője. Andrij Jermak kiemelte, hogy Ukrajna számíthat az Egyesült Államok feltétlen támogatására szuverenitásának és területi épségének megőrzésében. A két ország viszonya nagyon magas fokú - tette hozzá. Mindezt az amerikai külügyminiszter is megerősítette, Twitter-üzenetében hasznosnak mondta a Zelenszkij elnökkel és más ukrán vezetőkkel eltöltött időt, és megismételte, hogy az Egyesült Államok határozottan támogatja Ukrajnát az orosz agresszív fenyegetésekkel szemben. Blinken a tárgyalásokat követő sajtóértekezleten külön is utalt rá, hogy az oroszok visszavontak ugyan csapatokat az ukrán határ térségéből, de még maradtak ott egységek, ezért nagyon figyelmesen követik a fejleményeket. - Ellene vagyunk Oroszország Ukrajna destabilizálására irányuló tevékenységének - hangsúlyozta. Ukrán részről fontosnak tartják, hogy ezúttal is elhangzott: az Egyesült Államok támogatja Kijev NATO-csatlakozási törekvéseit, és ezt jó előjelnek tartják az észak-atlanti szerződés júniusi csúcstalálkozója előtt. Azt persze ők sem hiszik, hogy egyhamar megkapják a tagsághoz szükséges cselekvési tervet. Zelenszkij is legfeljebb abban reménykedik, hogy a folyamat elkezdődhet, de sokak szerint még ez is túlzott derűlátásnak mondható. Amikor Ukrajna NATO-tagsága szóba kerül, minduntalan elhangzik, hogy magán a szövetségen belül is megoszlanak a vélemények. Akik kevésbé diplomatikusan fogalmaznak, azok azt szokták mondai, hogy a téma nincs napirenden. Az rbc.ua hírportál idézte Aljona Hetmancsukot, a kijevi Új Európa Központ igazgatóját, aki szerint a konkrét cselekvési terv az elkövetkező néhány évben nem is fog terítékre kerülni. Ukrajna számíthat amerikai fegyverszállítmányokra, de például a Radio Svobodának nyilatkozva Blinken válasz nélkül hagyta azt a kérdést, hozzájuthat-e Ukrajna a Patriot légvédelmi rakétarendszerhez. Az amerikai külügyminiszter tárgyalásainak fontos eleme volt a korrupció elleni harc és a reformfolyamat. Washington elégedetlen azzal, amit Ukrajna e tekintetben fölmutat, ennek volt betudható, hogy Biden elnök csak későn emelte föl a telefonkagylót, hogy kapcsolatba lépjen Zelenszkijjel. Elsősorban az állami vállalatok tevékenységnek átláthatóságáról, a bírósági reformról és a korrupció ellenes harcban nélkülözhetetlen intézmények tevékenységéről, illetve azok törvényi kereteiről van szó. Az orosz RIA Novosztyi hírügynökség a luhanszki szakadárok vezetőjét szólaltatta meg, aki szerint Blinken látogatása a kelet-ukrajnai helyzet kiéleződésére irányult, merthogy Washingtonnak nem érdeke a béke a Donyec-medence térségében.