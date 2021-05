Meghalt 101 Covid-beteg, 1376 új fertőzöttet találtak

A Szegedi Tudományegyetemről rasszista kijelentései miatt elbocsátott Gulyás László korábban még a rektori tisztségért is elindult, az 52 tagú szenátusból senki sem támogatta.

Előfordult már Magyarországon, hogy egészen durva szövegek is következmények nélkül maradtak. Gulyás László, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán tanító professzor, a Magyarságkutató Intézet tudományos tanácsadója esetében nem ez történt. Kérdések azonban így is akadnak. Rögtön az első: miért nem léptek fel vele szemben még az országos botrány kirobbanása előtt? Az egyetem oktatói közül lapunknak többen megerősítették ugyanis, amit a Telex.hu diákok elbeszélése alapján állított: Gulyás László nem csak mostanában, nem csupán egyetlen alkalommal ragadtatta magát vállalhatatlan kijelentésekre. „Évek óta hírhedt volt a stílusáról és az arroganciájáról” – mondta a Népszavának egy neve mellőzését kérő oktató. Másvalaki a jobboldali érzelmű tanárok reakcióiból kiindulva arra a következtetésre jutott, Gulyás László azzal okozta a legnagyobb kárt, hogy „alpári megnyilvánulásait összemosta a konzervatív szemlélettel”. Hallottunk ahhoz hasonló jellemzést is, amit Botka László adott róla a közösségi oldalán: Szeged polgármestere „primitív bunkónak” nevezte a professzort. A Szeged.hu múlt hónapban számolt be arról, hogy Gulyás László egyik online egyetemi előadásán rasszista, homofób és szexista kirohanásokat engedett meg magának. Közölte például, hogy „utálom a cigányokat”, de beszélt arról is, hogy szerinte „afrikai civilizáció nincs. Ott a fekák az őserdőben lóf...t se csináltak”. Más összefüggésben „niggerezett”, az USA alelnökét pedig „fekete ribancnak” nevezte. Négy diák panaszt tett ellene. A professzor egy belső fórumon nem megbánást mutatott, hanem – magát „nemzeti, polgári, konzervatív” oktatóként definiálva – visszautasította, hogy bármely hallgató „megkérdőjelezze" értékrendjét. A felháborodást fokozta, hogy Áder János köztársasági elnök a „magyarság történetével kapcsolatos kimagasló színvonalú kutatásai, jelentős oktatói és tudományszervezői tevékenysége, valamint a nemzeti, polgári értékrendet közvetítő publikációi” elismeréseként március 15-én a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Gulyás Lászlónak. A Szegedi Tudományegyetem kinyilvánította, hogy a Gulyás Lászlónak tulajdonított kijelentések ellentétesek az egyetem értékrendjével. Rovó László rektor vizsgálatot rendelt el. Ennek lefolytatására Döbör András, a pedagógusképző kar dékánja kapott megbízást. Áder János hivatala lapunk kérdésére hangsúlyozta: ha valóban az hangzott el az egyetemi katedrán, ami a tudósításokban olvasható, akkor az a köztársasági elnök szerint „minősíthetetlen”. Az államfő amúgy a miniszterelnök előterjesztésére adományozza az állami kitüntetéseket, azok visszavonására a hatályos szabályozás alapján nincs mód. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter is elhatárolódott a rasszista megnyilvánulásoktól, és elnézést kért a köztársasági elnöktől, amiért a professzort kitüntetésre javasolták. E hét elején kaptunk olyan információkat, hogy lezárult a Gulyás Lászlóval szemben indított vizsgálat. „Munkavállaló és munkáltató közötti kommunikáció fegyelmi, etikai stb. ügyekben személyes adat, GDPR által védett; csak a munkavállaló nyilatkozhat róla fő szabály szerint” – hárította el megkeresésünket Döbör András dékán, javasolva, hogy forduljunk a munkáltatói jogkört gyakorló rektorhoz. A hvg.hu közben úgy értesült, hogy Gulyás Lászlót eltávolítják az egyetemről. Csakhogy a Szegedi Tudományegyetem hivatalos tájékoztatása nem fogalmazott ennyire egyértelműen. A vizsgálat megállapításait mérlegelve és azokra alapozva, az intézmény értékrendjével összhangban a Szegedi Tudományegyetem „meghozta a szükséges munkáltatói intézkedést” – állt az egyetem közleményében. Tettünk rá egy kísérletet, hogy kiderítsük, mit jelent pontosan a „munkáltatói intézkedés”, az egyetem azonban nem kívánt konkrétumot elárulni. Nehéz lenne megmondani, hogy miért nem. A Népszavának mindenesetre két forrás is megerősítette: Gulyás Lászlót valóban elbocsátották. Nyitott kérdés, hogy mi lesz a professzornak adományozott kitüntetés sorsa. Szél Bernadett független képviselő javaslatát, ami az állami kitüntetések visszavonhatóságáról szól, a Fidesz nem engedte parlament elé. Év elején egy másik témában egyszer már szerettük volna megszólaltatni Gulyás Lászlót. A professzor akkor ingerült és keresetlen szavak kíséretében adta értésünkre, hogy lapunknak nem hajlandó nyilatkozni. Még csak nevének közléséhez sem járult hozzá. Ennek ellenére a mostani ügyben többször is kerestük: egyebek mellett azt próbáltuk megtudni, hogy szándékában áll-e visszaadni a március 15-én kapott kitüntetését. Nem válaszolt. A Szeged.hu-nak előzőleg küldött reagálásában is csupán önmagát méltatta: „Mintegy huszonöt éves egyetemi oktatói pályám során igyekeztem mindig magas színvonalon ellátni feladataimat, s tevékenységemmel kapcsolatban eddig sem személyi, sem szakmai aggály soha nem merült fel.” Egyelőre Áder János hivatalától sem kaptunk választ arra, hogy Gulyás László esetleg magától visszaküldte-e kitüntetését, amennyiben nem, az államfő szerint ez elvárható lenne-e részéről. A Magyarságkutató Intézet is megvált Gulyás Lászlótól. Horváth-Lugossy Gábor főigazgató kérdésünkre közölte, „mi is mérlegeltük, hogy az egyetemen történteknek legyen-e kihatása” a professzornak a Magyarságkutató Intézetben betöltött tudományos tanácsadói munkájára. „A döntés a következő: a Magyarságkutató Intézet világos értékrendjére való tekintettel mi sem tudunk közösséget vállalni a magát vállalhatatlan megnyilvánulásokra ragadtató egyetemi tanárral, ezért a mai napon kezdeményeztem munkaviszonyának megszüntetését” – fogalmazott Horváth-Lugossy Gábor. A főigazgató végezetül sok sikert kívánt „a hazai konzervatív történetírás egyik legjelesebb képviselőjének további kutatómunkájához, amelyet a jövőben már intézetünk kereteink kívül fejt majd ki”. Mindebből az a kép rajzolódik ki, mintha a professzor ténykedését szakmai értelemben nem érhetnék kifogások. Többekkel beszéltünk, akik ettől gyökeresen eltérő álláspontot képviseltek. Gulyás László 2017-ben pályázott a Szegedi Tudományegyetem rektori tisztségére. Az 52 tagú szenátusból senki sem támogatta, rá mindenki nemmel szavazott.