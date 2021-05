Egy év alatt 155 ezer Covid-beteget vittek kórházba a mentők

Az, hogy biztonságos-e az iskolanyitás, a felnőtteken is múlik, és nagyjából egy hónap múlva igazolódik be a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke szerint.



Ha felbukkan a valószínűleg súlyosabb betegséget okozó indiai mutáns, akkor újra kell gondolni a járványügyi intézkedéseket – mondta Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke az ATV Start című műsorában. Mint mondta, az iskolanyitás nehéz kérdés, mert bár a gyerekeknek szocializációs igényük van, amit a terasznyitás hétvégéje is jól mutat, a vírus még mindig itt van. Külföldi példákból úgy tűnik, az új esetek száma és a pozitív tesztek aránya alapján lehet eldönteni, megnyithatnak-e az iskolák. A hazai számok szerint úgy látja, jelenleg biztosítható az iskolába járás,

ha azonban megjelenik az indiai mutáns, újra kell tervezni, mit szabad és mit nem.

Az, hogy az iskolanyitás biztonságos lesz-e, a felnőtteken is múlik – hangsúlyozta Havasi Katalin. Fontos, hogy betartsák a szabályokat, és erre biztassák a gyerekeket is. Havasi Katalin szerint az iskola biztonságosabb a teraszos bulizásnál, de a „tutit” nagyjából egy hónap múlva lehet majd megmondani, ekkora lesz látható ugyanis, hogy mennyire sikerült betartani a szabályokat. A 16-18 évesek oltásával kapcsolatban az egyesület elnöke azt mondta: ha ez a korosztály beoltatja magát, az számukra és a környezetük számára is nagy jelentőségű. Havasi Katalin minden fiatalt arra biztat, oltassa be magát, már csak azért is, mert akár életre szóló rossz hatása is lehet annak, ha valaki elkapja a fertőzést.