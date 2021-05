Fucsovics továbbjutott Rómában

Csupán két játékot veszítve győzte le japán ellenfelét.

Fucsovics Márton mindössze két játékot vesztve győzte le hétfőn a japán Nisioka Josihitót a római salakpályás tenisztorna férfi versenyének nyitófordulójában. A világranglistán 44. magyar játékos esélyt sem adott a selejtezőből szerencsés vesztesként főtáblára került riválisának, akinek rögtön elvette az adogató játékát, majd három bréklabdát hárítva 2:0-ra elhúzott, és ezzel meg is törte az ellenfelét. Innentől Fucsovics mindössze hat labdamenetet vesztett az első játszmában, amelyet 27 perc alatt besöpört. A nyíregyházi teniszező a folytatásban is azonnal brékelt, majd még egyszer megcsinálta ezt a második szettben, így mindössze 57 percet töltött a pályán. Fucsovicsra a második körben jóval nehezebb feladat vár, mivel a US Open osztrák bajnoka, a világranglistán negyedik Dominic Thiem lesz az ellenfele.