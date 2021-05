Kicsit sem meglepő adatot közölt a Pénzügyminisztérium

A kiadásokat azok a beruházások növelték, amelyek az építőipart támogatják: vasúti és közúti fejlesztésekre 60-60 milliárdot, a Modern Városok Program céljaira 42,2 milliárd forintot, míg a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatból 37,5 milliárd forintot fizettek ki közelebbről meg nem nevezett célokra.

A negyedik hónapban száz milliárd forintos plusz keletkezett a költségvetési gazdálkodásban – így a négyhavi hiány 1043 milliárd forint lett – közölte a pénzügyi tárca (PM). Az április az adófizetési határidők miatt rendre többletet hoz, ez még tavaly a lezárások közepén is így volt. Sok részletet a szaktárca nem árult el, ám a negyedéves folyamatokból tudható, hogy a hiány a kiadások oldalán száll el, ugyanis a bevételek 10 százalékkal nőttek a tavalyihoz képest, míg a kiadások ennél gyorsabban nőttek, de nem érték el a 14 százalékot. A PM közlése szerint a járványügyi védekezéshez biztosított források április végére meghaladták a 398 milliárd forintot. A gazdaság újraindítását segítve a kormány ismételten meghosszabbította az ágazati bértámogatási rendszert, erre a célra egy év alatt 80 milliárd forintot költöttek, vagyis havi 6-7 milliárdot. Nem lehet azt mondani, hogy a bértámogatási rendszer vágná földhöz a költségvetést, ugyanis a havi 6-7 milliárdokból nehezen jönne össze több ezer milliárdos hiány. Április végéig kifizettek még 86 milliárdnyi versenyképességnövelő támogatást (havi 22 milliárdot), vagyis szigorú értelemben vett gazdaságtámogatásra havi 30 milliárdot költ a kormány. A kiadásokat inkább azok a beruházások növelték, amelyek az építőipart támogatják: vasúti és közúti fejlesztésekre 60-60 milliárdot, a Modern Városok Program céljaira 42,2 milliárd forintot, míg a Turisztikai fejlesztési célelőirányzatból 37,5 milliárd forintot fizettek ki közelebbről meg nem nevezett célokra. Igaz, más forrásokból tudható, hogy a turisztikai támogatások többsége is egy a kormányhoz közeli üzleti körhöz kerülnek. A PM mostani közleménye nem említi, de a hiányért még jelentős részben felelős az uniós pénzek megelőlegezése is, amiket kormány még bőven a beérkezésük előtt kifizet a nyerteseknek. A 2021-es költségvetés módosítása épp most van a parlament előtt, amelyben a hiányt a kormány 2288 milliárd forintra emeli, vagyis ennek majd' a fele már így is összejött az első negyedben. A kormány májustól a gazdasági növekedés felpörgésével számol, így tartható lehet a 2288 milliárdos hiány, de a módosítás azt is lehetővé teszi, hogy ennél lényegesen magasabb legyen a deficit, s az megközelítheti a 3900 milliárdot is. A kormány még 2022-re is magas hiánnyal számol, amit Varga Mihály pénzügyminiszter azzal indokolt a Portfoliónak adott interjúban, hogy „ha kanyarban akarunk előzni, jobban kell nyomni a gázt. Eljön majd a kanyarból kijövetel időszaka is, amikor a fékre kell a lábat helyezni.” - tette hozzá, hogy teljes legyen a képzavar.