Nagy valószínűséggel koronavírusban hunyt el az összes áldozat.

A brit közszolgálati média cikke arról számol be, Bihar és Uttar Pradesh államok határának közelében leltek a holttestekre. Egyelőre nem világos, hogyan kerültek a maradványok a folyóba, de helyi sajtójelentések szerint koronavírusban elhunyt emberekről van szó. Más sajtóbeszámolók szerint akár 100 holttest is lehet a területen. Állaguk arra utal, hogy már több napja lehettek a vízben. Egy helyi tisztviselő azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy a tetemek felpuffadtak és részben megégettnek tűntek. A Gangesz folyó mentén Uttar Pradesh államban gyakran így hamvasztják el a vírus áldozatait, majd a vízbe dobják, mivel a krematóriumok túlterheltek, annyi áldozatot szed a járvány Indiában. A helybeliek szerint az is előfordulhatott, hogy az elhunytak rokonainak egyszerűen nem volt pénzük a halotti máglyára, ezért dobták szerettük földi maradványait a folyóba. Mint lapunk is beszámolt róla , Indiában humanitárius katasztrófa fenyeget a koronavírus-járvány miatt. Az 1,3 milliárd lakosú országban eddig 22 662 575 fertőzöttet és 246 116 halálos áldozatot követelt a vírus. A nemzetközi segítség ellenére a betegek sokszor a túlterhelt kórházak kapujában halnak meg. Szakértők szerint a java még hátravan, ugyanis a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható. ( A BBC és a Guardian cikke nyomán.)