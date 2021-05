Rejtélyes támadásokkal gyanúsítják az orosz hírszerzést

Az oroszok egy sor megbetegedést okozhattak, persze ezt kijelenteni még senki nem meri.

A jelek arra mutatnak, hogy az orosz hadsereg hírszerzése, a GRU áll egy sor titokzatos megbetegedés mögött. Az amerikai Politico portálnak név nélkül nyilatkozó szakértők szerint az esetek földrajzi megoszlása és egyéb körülmények miatt, kizárásos alapon alakult ki ez a vélemény. Ugyanakkor elismerték, hogy egyelőre nincsenek rá konkrét bizonyítékok, sőt, még a feltételezett eszközök hatásmechanizmusa sem teljesen ismert.

Az először 2016-ban, Kubában dolgozó amerikai és kanadai diplomaták között felbukkant jelenséget Havanna-szindrómaként emlegetik.

Két év alatt 26 amerikai és 23 kanadai állampolgár panaszkodott fejfájással, szédüléssel és fülcsengéssel járó rosszullétre. Az orvosi vizsgálat több esetben maradandó agykárosodást is megállapított. Az amerikai tudományos akadémia szakértő bizottsága irányított mikrohullámú energianyalábbal végrehajtott támadásnak tulajdonította a megbetegedéseket, Kanadában viszont arra a következtetésre jutottak, hogy a Zika-vírus elleni fertőtlenítések során használt vegyi anyagok okozhatták a tüneteket. 2018 áprilisában aztán Kínában az USA kantoni konzulátusának egyik diplomatája jelezte, hogy egy ideje hasonló szimptómái vannak. Rajta kívül még két amerikai diplomatát szállítottak vissza az Egyesült Államokba vizsgálatra és gyógykezelésre. 2019-ben és 2020-ban már Washingtonban, sőt, a Fehér Ház környékén is észleltek ilyen eseteket – valamennyiben az amerikai kormányzat alkalmazottai panaszkodtak a jelenségre. Ennek nyomán áprilisban az amerikai hírszerző és elhárító szolgálatok közös tájékoztatás adtak a kongresszus illetékes bizottságainak. Ennek következtetése egybevágott a Politico mostani cikkével: bár bizonyítékok nincsenek, a legvalószínűbb mégiscsak az, hogy az oroszok keze van a dologban. Már csak azért is, mert 1953 és 1976 között az USA moszkvai nagykövetségének épületében 2.5-4 gigahertzes mikrohullámú sugárzást mértek. Ez azonban alacsony energiájú és így az egészségre ártalmatlan volt. Sosem derült ki, hogy a szovjetek miben sántikáltak, de a sugárzás egy mintegy 100 méterre lévő lakóházból érkezett és a városi legenda szerint egy időre abbamaradt, amikor az épületben tűz ütött ki.



A Fehér Ház egyelőre óvatosan fogalmaz: aktívan vizsgálják, hogy ki és mi okozza a jelenséget. A GRU esetleges szerepéről azonban most először beszéltek a kongresszusi vezetőknek és az is most derült ki, hogy William Burns CIA-igazgató napi jelentést kap a nyomozás állásáról.

„Úgy néz ki, olyan szaga van és azt az érzést kelti, mint a GRU” – mondta a Politicónak egy a vizsgálatban résztvevő korábbi nemzetbiztonsági tisztviselő. „Ha végignézünk a tájképen, nagyon kevesen vannak, akik akarják, képesek rá és még a technológia is a rendelkezésükre áll” – pontosított. Egy mostani tisztségviselő is úgy vélte, hogy egyedül a GRU képes hasonló támadásra az Egyesült Államokban. Egy másik szakértő Izraelt és Kínát nevezte meg, mint ahol megvan a technológiai képesség, de ezek vagy nem érdekeltek az amerikaiak elleni támadásokban vagy nem mindenhol aktívak, ahol az incidensek megtörténtek. Avril Haines hírszerzési igazgató szóvivője viszont azt erősítette meg, hogy nincs a kezükben bizonyíték. A GRU-ra eső gyanút mégis erősíti az a tény, hogy az orosz stratégák már a Szovjetunió utolsó évtizedeiben felismerték: a hagyományos fegyverzet terén nem tudják tartani a lépést a Nyugattal, ezért az alternatív hadviselési formák és technológia felé fordultak. A mikrohullámú fegyver azért is tökéletes, mert akár egy hátizsákban is elfér, 500-1000 méterről is hatásos és utólag nehéz bebizonyítani a bevetését.