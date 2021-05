Elnémul a külügy, ha oroszok kerülnek képbe

Oroszország többedszerre kísérletezik azzal, hogy egymásnak ugrassza a magyar közösséget és az ukrán nacionalistákat. Mindeközben kormányrészről nagy a hallgatás, ha Moszkváról érkezik kérdés hozzájuk.

„A magyar kormány a leghatározottabban elítél bármilyen, a magyar nemzeti közösség ellen elkövetett támadást, és elvárja az ukrán hatóságoktól, hogy a magyar közösséget védjék meg” – ezt a sablonválasznak tekinthető reakciót kaptuk sokadjára a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, amikor arról érdeklődtünk: kérnek-e magyarázatot Moszkvától azok után, hogy több esetben is felmerült, az orosz fél magyar érdekeket veszélyeztető lépéseket tett Ukrajnában?



Az ukrán biztonsági szolgálat hétvégi beszámolója szerint ugyanis orosz megrendelésre helyezték ki azokat a plakátokat május elején Beregszászon, amelyek életveszélyesen megfenyegették a kárpátaljai magyar kisebbség tagjait.

Nem ez az első eset – ha igaz az ukrán gyanú –, hogy Oroszország azzal kísérletezik, hogy egymásnak ugrassza a magyar közösséget és az ukrán nacionalistákat. 2018 februárjában kétszer is Molotov-koktélos támadás érte a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ungvári irodáját. A lengyel neonáci elkövetőket elfogták, akik a lengyel bíróság előtt bevallották, hogy a Kremlhez kötődő német szélsőjobboldali újságíró fizetett nekik a terrorakcióért. A Népszava ezt az esetet követően is kérdésekkel fordult a külügyhöz, akkor is hasonló választ kaptunk, mint most, és akkor sem hozta szóba a tárca az orosz szálat. Nemrég az iránt érdeklődtünk a minisztériumnál, milyen információi vannak azzal kapcsolatban, hogy a cseh belbiztonság szerint 2014-ben orosz ügynökök robbantották fel a vrbeticei lőszerraktárat. Magyarország úgy lehet érintett, hogy a Bellingcat brit oknyomozó portál kiderítette: az akciót felügyelő orosz tisztek Budapesten keresztül utaztak Csehországba diplomáciai fedésben. Azaz a jelek szerint az oroszok egy NATO-tagországot használhattak operatív bázisként az akció megszervezéséhez.

Ezért az iránt érdeklődtünk, hogy kért-e erre magyarázatot az orosz féltől a kormány, folyik-e vizsgálat, de erre a levelünkre nem válaszoltak.