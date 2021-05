Karácsony Gergely kitolná az iskolakezdést a járványveszély miatt

A külügyi államtitkár mindezt a szervezet részletes jelentésére hivatkozva közölte.

"A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a WHO ajánlja a vakcinák használatát 60 év felett is (...) nincsen arra utaló adat, hogy a vakcina másképpen hatna az időseknél és a fiataloknál." – többek között ez a megállapítás is szerepel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) részletes ajánlásai között, amelyből kedd délutáni videójában idézett a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. Menczer Tamás emlékeztetett, hogy a döntés még pénteken született meg , és a szervezet ma hozta nyilvánosságra az erről szóló jelentést. "Egyszerűbben fogalmazva a WHO kimondta, a kínai Sinopharm-vakcina az időseket is védi" - summázta a dokumentum megállapításait a politikus. Ugyanakkor némileg árnyalja a képet, hogy 60 év felett alighanem sokan küzdenek valamilyen krónikus megbetegedésben - márpedig ebben az esetben nem lehet beadni a Sinopharm készítményét. Mindez abból a közlésből derült ki, amelyet Karikó Katalin tett közzé. Ebben javította ki a kormányzat félrevezető táblázatát, amely a vakcinák hatékonyságáról szólt.