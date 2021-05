Meghalt 96 Covid-beteg, 905 új fertőzöttet regisztráltak

A nyitás utáni első hetekben kiegyensúlyozott a forgalom a vendéglátóhelyeken, de van ahol a vendégkör teljesen megváltozott. A fogyasztók általában együttműködők, védettségi igazolványukat akár kérés nélkül is felmutatják.

A nyitás hétvégéjén sok foglalásunk volt és többen be is tértek, de ahogy belesimultunk a hétköznapokba, visszaesett a forgalom – mutatott körbe Budapest belvárosában a szellős Deák Ferenc utcán az egyik étterem pincére. Bár a Deák tér környéke az elmúlt hetekben hírhedtté vált a fiatalok bulizásáról, a tömeg túlnyomó részét inkább a teraszos bárok és kocsmák szívják fel. – Eltűnt a különbség a hét eleje és a hétvége között, nagyon hasonlít az egyes napok forgalma – jegyezte meg egy másik étterem felszolgálója, és ezt megerősítette egy Madách téri bár pultosa is. A kijárási korlátozás kitolásával este 11-ig lehet fogyasztani, emiatt azonban sokan hétköznap is bátrabban fogyasztanak, hiszen nincs esély arra, hogy hajnalba nyúlóan “megcsússzon” valaki a szórakozással. - A törzsvendégeinkből éltünk korábban is, a nyitás óta egyre jobb a forgalmunk – mondta derűsen a fiatal pultos lány. Tapasztalatával egybevág, hogy a belvároson kívüli vendéglátók is elsősorban a magyar vendégekre számíthatnak. – Nagyon bízunk benne, hogy a nyár második felében megérkeznek a külföldiek is. Nélkülük azok közül is sokan gondba kerülnek, akik egyáltalán ki tudtak nyitni – mondta egy kisebb étterem vezetője a Király utcában. Érdekességként jegyezte meg, hogy a teljes forgalom 30-40 százalékát még mindig a rendelések adják. A terasszal nem rendelkező helyek viszont kényszerből kivárnak, sokuknál továbbra is a zárva tábla lóg az ajtóban. – Hiába a 4 millió beoltott, és hiába van sok embernek már védettségi igazolványa, mert inkább az idősebbeknek, vagy a nem feltétlen a városban élőknek van ilyen kártyájuk. Ilyen gyér potenciális ügyfélkörre öngyilkosság kinyitni, ráadásul a melegben is többen vágynak a teraszokra – panaszolta egy érintett vendéglátós. - Jó a forgalom, láthatóan nagyon várták a vendégek a nyitást – ezt Ellenberger Csilla, a kaposvári Rotonda kávézó tulajdonosa mondta lapunknak. – Sokat segít, hogy közterületre is ki lehetett rakni asztalokat, ugyanis így nincs zsúfoltság. A vendégekkel sincs gond, az oltási kártyát kérés nélkül felmutatják, ha nem a teraszt akarják használni, ahogyan a záróráért sem kell figyelmeztetni senkit. Ami változás a pandémia előtti időkhöz képest, hogy láthatóan átalakult e vendégkör, szinte csak fiatalok jönnek, a középgeneráció és az idősebbek elmaradtak: egy részük tart a fertőzéstől, mások pedig a korlátozások során kialakították a maguk szórakozási körét, s baráti körben otthon, kerti partikon, grillezéseken jönnek össze. A kávézó tulajdonosa hozzátette, eddig semmiféle ellenőrzést nem kaptak, még a rendőrség sem ellenőrzi az esti zárást: a járőrkocsi megáll az utcában, ahol több étterem, presszó, söröző és kávézó üzemel, de nem mennek be az egységekbe, ugyanis nincs is szükség rá. A balatonmáriafürdői Port Étterem és Panzióban sem ellenőrizte még semmilyen hatóság a járványügyi előírások betartását, állította lapunknak a tulajdonos, Balla György. Hozzátette, a vendégek együttműködők, az oltási igazolványt kérés nélkül is felmutatják, s tapasztaltuk szerint a Balatonhoz érkezők többsége, úgy 70 százaléka rendelkezik az igazolvánnyal. Az újranyitás első hétvégéjén már meglehetősen szép számmal fogadtak vendégeket a szilvásváradi Szalajka Hotelben. A 80 férőhelyes szállodába részben üzleti céllal érkeztek, hiszen a múlt hétvégén díjugrató bajnokság volt a faluban, és ennek résztvevői ilyen jellegű vendégeknek számítottak – mondta el lapunknak Vinczéné Sztrakay Eszter üzletvezető. Azok, akik nem rendelkeztek védettségi igazolvánnyal, nem használhatták a létesítmény wellness részlegét, és a belső terekben is maszkot kellett viselniük. Azok azonban, akik igazolták, hogy megkapták az oltást, vagy átestek a betegségen, szabadon, maszk nélkül használhatták mind ezeket a részlegeket, mind az étterem szolgáltatásait. – Mindenkitől elkérték a védettségi kártyáját és a személyigazolványát, és úgy tapasztalták, hogy ez ellen senki sem ágált. Az üzletvezető szerint a hétköznapokban most még csekélyebb az érdeklődés, és egyelőre távol maradtak a kisgyermekes családok, inkább házaspárok jelentkeztek be. Megnőtt az érdeklődés az esküvői rendezvényhelyszín és szolgáltatások iránt is, több olyan pár is sorban áll, akik eddig akár többször is elhalasztották a lakodalmat a járványügyi korlátozások miatt. Beszéltünk olyan egri szállodával, ahol arról számoltak be: a vendégek árérzékenyebbek lettek, így a vártnál egyelőre kevesebben foglaltak szállást. Az éttermek jellemzően a drágább élelmiszerárak miatt emelték nagyjából 10-15 százalékkal az árakat, míg a hotelek azért nyúltak ehhez az eszközhöz, hogy valamiképpen pótolják az elmaradt bevételeket.