Legalább 8 hónapig megmaradnak az antitestek a koronavírus-fertőzés után

Jelenlétük összefügg a kórokozó hatékonyabb kézbentartásával egy olasz tanulmány szerint.

Legalább nyolc hónapon át megmaradtak a Covid-19 betegek vérében a semlegesítő antitestek „a betegség súlyosságától, a betegek korától vagy más betegségek meglététől” függetlenül a milánói Szent Rafael Kórház közleménye szerint, amely arra is rámutatott, hogy ezeknek az antitesteknek a jelenléte a Covid-19-betegség kezdeti szakaszában kulcsfontosságú a kór sikeres leküzdése szempontjából. A semlegesítő antitestek olyan ellenanyagok, amelyek a vírus (vagy más kórokozók) sejtjét bénítják meg, semlegesítik a hatásukat és blokkolják a fertőzést. Az olasz közegészségügyi intézet (ISS) kutatói 162 koronavírusos tünettel rendelkező beteg esetét tanulmányozták, akiket a járvány tavalyi első hulláma idején a kórház intenzív osztályán kezeltek. A vérmintákat 2020 márciusában és áprilisában vették le, majd novemberben ismételten vért vettek a betegséget túlélt paciensektől. A vizsgált esetek közül a kórban az adatok szerint huszonkilenc beteg hunyt el. A vizsgált betegek kétharmada férfi volt, a páciensek átlagéletkora pedig 63 év. A betegek mintegy 57 százalékának volt már korábbi betegsége, elsősorban magas vérnyomása (44%) vagy cukorbetegsége (24%). A koronavírust semlegesítő antitestek jelenléte - bár idővel csökkent -, az adott időszak alatt állandó volt, és nyolc hónappal a betegség diagnosztizálása után mindössze három beteg volt, akiknek az antitest-tesztje nem lett pozitív – áll a kórház és az ISS közös közleményben. A Nature Communications című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány annak a jelentőségét is hangsúlyozta, hogy a koronavírusból lábadozók vérében antitestek képződnek. „Azoknál, akiknél nem fejlődtek ki antitestek a fertőzés első tizenöt napja alatt, nagyobb volt a kockázata a Covid-19 súlyosabb lefolyásának” – írták. „A korábbi tanulmányok eredményeitől eltérően, a SARS-CoV-2 nevű vírus elleni semlegesítő antitestek jelenléte a jelenlegi adatok szerint kölcsönös összefüggésben van a vírus hatékonyabb kézbentartásával és a betegek túlélésének hosszabb időtartamával” – jegyezték meg a szerzők. Ez történt a vizsgált esetek többségében is: a tanulmányozott betegek 79 százalékánál képződtek sikeresen semlegesítő antitestek az első két hét alatt a tünetek támadásának hatására a tanulmány szerint. Gabriella Scarlatti, a kutatás koordinátora szerint ezek a megállapítások hasznosak lehetnek mind a betegség klinikai kezeléséhez az egyes paciensek esetében, mind a világjárvány fékentartása szempontjából.