Nyomozás indult Kurz ellen

A bukott elnök kedvéért a Republikánus Párt szembefordul a demokráciával és jogállamisággal. Joe Biden már készül 2020 visszavágójára.

Normális esetben a kutyát se érdekli, ki a Republikánus Párt képviselőházi frakciójának harmadik számú vezetője, de Donald Trumppal nincsenek normális helyzetek. Most például egy ízig-vérig konzervatív politikust kiáltott ki ellenségnek, hogy egy liberális múltú New York-i képviselőt ültessen a helyébe. Az egyetlen szempont az iránta való hűség: Liz Cheney megszavazta a Trump elleni második kongresszusi felelősségre vonást (impeachmentet), a valószínű utódjaként emlegetett Elise Stefanik viszont lendületes hűségnyilatkozatokkal hízelegte be magát az exelnöknél. A republikánus frakció szerdán titkos szavazáson leváltotta vezetőségi tagságából Cheney-t. A voksok megoszlását az ígéretek ellenére nem hozták nyilvánosságra, ami arra utal, hogy a döntés nem volt egyhangú, a hagyományos, a demokratikus alapértékek mellett kitartó konzervativizmusnak más támogatói is vannak a pártban. Egyikük, Jeff Flake volt szenátor például így fogalmazott a Washington Postba írt cikkében: „Nem, ez nem egy bolondokházában játszódó film cselekménye, hanem az önök mai Republikánus Pártja, ahol nincs nagyobb bűn az őszinteségnél.” Cheney pártbéli bírálói azt vetik a szemére, hogy újra és újra a nyilvánosság előtt kritizálta Trumpot, akit pedig továbbra is támogat a konzervatív szavazók többsége és ezért segítsége nélkülözhetetlen a 2022-es kongresszusi választások során. Dick Cheney volt alelnök lánya kedden este dacos beszédben újra nevén nevezte Trump hazugságát, miszerint elcsalták volna a 2020-as elnökválasztást. „Ha csöndben maradunk és nem törődünk a hazugsággal, azzal csak a hazudozót bátorítjuk. Nem vagyok hajlandó hátradőlni és csendben nézni, amint mások a jogállamiságot elhagyó útra vezetik pártunkat és csatlakoznak a volt elnöknek a demokráciánkat aláásó kereszteshadjáratához” – jelentette ki a szinte üres teremben, képviselőtársai helyett sokkal inkább a nagyvilágnak üzenve. Ugyanezt tette leváltása után is, amikor az újságírók gyűrűjében azt mondta, hogy a volt elnök hazudik és a maga részéről mindent meg fog tenni azért, hogy soha többé ne kerüljön az Ovális Iroda közelébe. Joe Biden egyre komolyabban foglalkozik a 2024-es újraválasztás lehetőségével és azzal, hogy esetleg újra Donald Trumppal kell majd megvívnia – mondta az elnök kabinetfőnöke és régi tanácsadója, Ron Klain. Elemzők szerint a Demokrata Pártnak nem lenne ellenére, ha a republikánusoknak rajtuk kívül a Trump jelentette teherrel is meg kellene küzdeniük. Korábban Biden azt mondta, a maga részéről úgy számol, hogy másodszor is indulni fog. 2024-ben azonban már 81 esztendős lenne, mint ahogyan Trump is már 78, így egyiküknél sem lehet biztosra venni, hogy tartani tudják magukat terveikhez.