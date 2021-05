Egyelőre nem épül parkoló a turistabuszoknak az I. kerüleben

A vakcinákból háromezer határőrt oltanának be.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: a keleti vakcináknak köszönhetően Magyarország ma abban a helyzetben van, hogy másoknak is tud segíteni. Kiemelte: minél eredményesebb a szomszédos országok védekezése, annál nagyobb biztonságban van Magyarország is. Különösen igaz ez Észak-Macedónia esetében, amely a balkáni migrációs útvonalon fekszik, és így egyszerre kell szembenéznie a világjárvány, illetve a migrációs nyomás kihívásaival - mutatott rá a tárcavezető. Ha Észak-Macedónia nem tudja megállítani a migrációs hullámot, akkor az Európai Unió külső határain nőni fog a nyomás, és ezt szeretnénk elkerülni - tette hozzá Szijjártó Péter. Megjegyezte: hetente átlagosan több mint 250 illegális határátlépési kísérletre kerül sor Észak-Macedóniában. A miniszter megköszönte az észak-macedóniai határőrök áldozatos munkáját, és azt ígérte, hogy Magyarország továbbra is hozzájárul tevékenységükhöz azzal a 30 fős magyar kontingenssel, amely a balkáni ország déli határán szolgál. Emellett arról tájékoztatott, hogy péntektől életbe lép egy kölcsönös utazási megállapodás, amelynek értelmében mentesülnek a tesztelési és a karanténkötelezettség alól azok a magyar, illetve észak-macedón állampolgárok, akiket koronavírus elleni vakcinával már beoltottak. Szijjártó Péter hangsúlyozta: az Európai Unióban Magyarország folytatja a legsikeresebb és leggyorsabb oltási kampányt, amelynek eredményeképpen a felnőtt lakosság több mint felét sikerült már beoltani. Ez annak köszönhető, hogy nem geopolitikai vagy ideológiai kérdésként tekintünk a vakcinára, hanem az emberi életek megmentésének eszközeként - fűzte hozzá a tárcavezető. Az észak-macedón külügyminiszter kiemelte: Magyarország elsőként nyújtott segítséget országának tavaly, amikor hiányt szenvedtek maszkokból, és most is az elsők között biztosított vakcinát. Osmani megköszönte, hogy Magyarország minden fórumon folyamatosan támogatja Észak-Macedóniát az euroatlanti integráció felé vezető úton. Egyúttal megjegyezte: reméli, hogy 20 év után idén sikerül megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval, és ehhez a továbbiakban is várja Budapest segítségét.