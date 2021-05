Kamionnal ütközött egy autó az M30-ason

A fellebbviteli bíróság szerint a véleményszabadsághoz való jogon túlléptek a fakivágások ellen tiltakozók, s ezzel elkövették a garázdaság bűntettét.

A Fővárosi Törvényszék megváltoztatta az belsőfokú ítéletet, közérdekű munka helyett másodfokon megrovásban részesítette a ligetvédőket, akik a jogerős ítélet szerint 2016. július 6-án a Városligetben kerítéseket rongáltak meg – derült ki a bírósági portálon olvasható közleményből.



Mint írták, a vádlottak a „Liget Budapest Projekt” során építési területté nyilvánított egykori Hungexpo-épület előtt zajló, az épület lebontása és a fák kivágása elleni tiltakozáson vettek részt. A kerítésre az Olof Palme sétány oldalán felszerelt OSB lapokat erőszakkal ledöntötték, azokat rúgták, ütötték, a védőfóliát pedig levágták és letépték.

Az ügyészség szerint a vádlottak olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottak, amely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, ezért őket csoportosan, nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettével vádolta. Az elsőfokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság nyolc vádlottat száz-száz óra fizikai munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélt, egy vádlottat pedig – bizonyítékok hiánya miatt – felmentett az ellene emelt vád alól.

A fellebbviteli bíróság – az elsőfokú bíróság tényállását helyben hagyva – leszögezte, hogy bár az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 19. cikke szerint is „Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához...”, azonban a vádlottak cselekménye ezt meghaladta, és ezzel elkövették a garázdaság bűntettét.

Megállapította ugyanakkor azt is, hogy az elkövetés óta eltelt 5 év olyan mértékű időmúlás, amely miatt a büntetéssel elérni kívánt célok megrovás útján is biztosíthatók. A bíróság ezen intézkedésével rosszallását fejezte ki a vádlottak cselekménye miatt és felhívta figyelmüket arra, hogy a jövőben tartózkodjanak más, hasonló jellegű tettek elkövetésétől. A Fővárosi Törvényszék indokolásában kiemelte azt is, hogy a IX. rendű vádlott a cselekmény elkövetésében nem vett részt, azt „csak” nézte, tapsolt, ez azonban nem bűncselekmény, így a felmentés jogcímét esetében e szerint változtatta meg.