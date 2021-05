Minősített lopás miatt emeltek vádat a férfi ellen, aki mécseseket lopott a füzesabonyi temetőből

Lenyúlta főnöke autóját, amit milliós értékű szerszámgéppel is megpakolt.

Budapesten, a XXII. kerület egyik telephelyéről lopta el az egyik ott dolgozó férfi a cég kisteherautóját. A lakatot is leszedte a kapuról, és úgy hajtott ki az autóval az udvarról, de előtte több mint egymillió forint értékű szerszámgépet is felpakolt a kocsi platójára - írja a police.hu . A tulajdonos nagyon meglepődött, amikor egy vasárnap délután nem találta a telephelyen leparkolt autót és azt az alkalmazottat, akit megkért, hogy a hétvégén vigyázzon a telephelyen tárolt értékekre. A cégvezetőnek nem sikerült, de a fővárosi rendőröknek igen: megtalálták a feltételezett elkövetőket. A 28 éves K. Roland budapesti lakost - aki ellen járművezetés ittas állapotban bűncselekmény miatt a Fővárosi Törvényszék Bv. csoportja, szintén járművezetés ittas állapotban bűncselekmény miatt a Budapest Környéki Törvényszék Bv. csoportja, visszaélés kábítószerrel elkövetése miatt a Monori Rendőrkapitányság, továbbá járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény miatt a Fővárosi Törvényszék Bv. csoportja is elfogatóparancsot adott ki – illetve társait, a 19 éves L. Mihály dabasi és a 29 éves H. Róbert gyáli lakost a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. K. Rolandot a gyanúsítását követően egy fővárosi büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték át, míg a 19 éves elkövetőt a rendőrök a kihallgatását követően őrizetbe vették. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást.