Recsegő hangszórók nehezítették az érettségit

Nem volt elég minőségi hangtechnikai eszköz egy gyöngyösi gimnáziumban, ezért az iskolarádión keresztül játszották le az angol szövegértési feladatot.

Több, a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumban érettségiző diák is aggódva várja a múlt heti emelt szintű angol érettségi eredményeit, miután a vizsgaszervezők úgy döntöttek: a hallás utáni szövegértés feladatokhoz kapcsolódó hanganyagot nem számítógépen, digitális magnón vagy interaktív táblákon, hanem a régi iskolarádiós hangszórókon keresztül játsszák le a vizsgázóknak. Ez pedig oda vezetett, hogy néhány teremben alig lehetett érteni a feladatok megoldásához szükséges hangfelvételt.

- Nekem a hallás utáni szövegértés volt a legnagyobb erősségem, de mivel recsegett a hangosbemondó és nem tudtuk megfelelően leírni a válaszokat, örülök, ha 60-65 százalékosra sikerül ez a rész. Attól tartok, ez a továbbtanulásomra is hatással lehet, 20-25 pontot biztos, hogy veszítek emiatt

– nyilatkozta lapunknak egy érintett diák. Elmondta azt is, rajta kívül még három diáktársa tette szóvá, hogy úgy érzik, rosszul sikerült a vizsgájuk a hangot torzítva lejátszó hangszórók miatt. Állítása szerint még aznap délután felhívta az Oktatási Hivatalt és a Heves Megyei Kormányhivatalt is, de azt mondták neki, a vizsgát követő két órán belül kellett volna panaszt tennie, így már nem tudnak mit tenni. A diák állítja, a vizsgák előtt nem tájékoztatták őket arról, panasz esetén mit kell tenni, így nem tudta, hogy panasztételre ilyen rövid idő áll rendelkezésére. A Népszavának nyilatkozott egy tanárnő is, akitől megtudtuk, a hangszórós megoldás mögött az állhat, hogy a koronavírus-járvány miatt kevesebb vizsgázó lehet egy helyiségben, viszont nem volt annyi osztályterem, ahol jobb minőségű hanglejátszó eszközöket lehetett volna használni. Az iskolarádiós hangszórók viszont szinte minden teremben ott vannak. Érdeklődtünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Emmi), hogy megtudjuk, valóban nincs már mit tenni, ha egyes diákok önhibájukon kívül - jelen esetben az iskola technikai hiányosságai miatt – nem tudták legjobb tudásuknak megfelelően teljesíteni az érettségi feladatot, és ezt nem jelezték a vizsgát követő két órában? Az Emmi válaszában felidézte a két órás szabályt, hozzátéve: a határidő elmulasztása jogvesztő következménnyel jár.

Ugyanakkor közölték, a cikkben is említett konkrét ügy kivizsgálása a Heves Megyei Kormányhivatalban folyamatban van.

Kerestük a kormányhivatalt is, ahonnan azt a tájékoztatást kaptuk: a fenti panaszt annak ellenére kivizsgálják, hogy azt határidőn túl adták be. A vizsgálat maximum öt munkanapig tarthat, majd a hivatal javaslata alapján az érintett iskola igazgatójának kell - szükség esetén - megtennie a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket.