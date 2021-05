Napi vírus: 71-en hunytak el, 1190 új fertőzöttet regisztráltak

Ötmillió beoltottnál jöhetnek az újabb enyhítések.

Magyar vagyok, ezért sosem leszek elégedett az oltási számokkal - mondta el a miniszterelnök szokásos pénteki reggeli szereplésén az állami rádióban. Orbán Viktor hozzátette, komoly veszteségeink vannak és az együttérzésnek is az első helyen kell maradnia. A napi adatokat ismertetve elmondta, 2660 beteget ápolnak jelenleg kórházban, ebből lélegeztetőgépen 338-an vannak. Sokan meggyógyultak, mivel '"mindenkit, aki emberi számítás szerint meggyógyítható volt, azt az orvosaink és az ápolónőink meg is gyógyítottak." Ők 608 ezren vannak. Beszélt arról is, hogy csütörtökön hivatalában fogadta Karikó Katalint. Megítélése szerint itt ismét egy nagy magyar teljesítménnyel állunk szembe, a professzor pedig jelenleg a legismertebb magyar. "Én úgy éreztem, hogy biztonságban vagyunk" - összegezte beszélgetésüket. A miniszterelnök megítélése szerint Nyugat-Európa egy vagy két hónappal le van maradva az oltási programban Magyarországhoz képest, ráadásul nincs még egy olyan ország, ahol "pláza-szerűen" lehet válogatni a vakcinák közül. 944 ezren nem vették fel még az oltást a regisztráltak közül. Ebből ő arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg olyan oltásra várnak, ami nincsen. Jelenleg pedig a Pfizer-ből van leginkább hiány.

Jelezte, hogy a mostani adatok szerint az elkövetkező időszakban hetente 150 ezer 18 év feletti ember kérhet Pfizer-vakcinát.

Az, amit abszurdnak látott, az valósággá vált - nevezetesen, hogy lehet válogatni a típusok között. Megjegyezte, Magyarországon lehet visszatérni Európában a legkorábban a normális élethez, noha ettől még tart a járvány. 5 milliós beoltottnál lehet az újabb enyhítésekről beszélni, ezt szerinte májusban el lehet érni. Ekkor fog bejelenteni újabb feloldásokat, amelyek többek között a nagyobb rendezvényekre és a kijárási tilalomra vonatkozik. Azt hangoztatta, augusztusig nem lesznek látogathatók a zenés események védettségi igazolvány nélkül. Kérdésesnek nevezte, lesz-e hatmillió beoltott, amit nem tart lehetetlennek, bár ez most már inkább az emberek elhatározásán múlik. Kitért arra is, ha kell harmadik oltás, akkor az már a "zsákban van", így ősszel és a következő negyed évben lesz elegendő vakcina. Sőt, hétfőtől arra kérik a külföldön élő magyarokat, hogy regisztráljanak és ha idejönnek, akkor meg fogják kapni az oltást. A foglalkoztatottságról szólva elmondta, a magyar gazdaság azon a szinten van, ahol a válság előtt volt. Ő maga arra számít, hogy ez a szám sokkal magasabb lesz, mint a járvány kirobbanását megelőzően. "Ez jó kis költségvetés" - mondta a jövő évi büdzsére utalva. Megjegyezte, ennek köszönhetően tudnak többek között ősszel nyugdíjprémiumot fizetni. Orbán Viktor reálisnak tartja, hogy megvalósulhat a kanyarban előzés, jobb gazdasági pozícióban lehetünk. Hangsúlyozta, ez még nem valóság, sokat kell érte dolgozni. Nem maradhatott ki természetesen a baloldal ekézése sem, amely "csúfosan leszerepelt" a járványügyben és semmit sem segített, csak gátolt. Több mint hiba volt kamuvideókat készíteni és lebeszélni az embereket az oltásról. Ebből azt a konzekvenciát vonta le, hogy a bajban nem lehet számítani a baloldalra.