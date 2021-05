Az indiai variáns miatt felgyorsítják a britek az 50 éven felüliek második körös oltását

A megyei vadászok alelnöke szerint az elkövető egy magányos farkas, aki Rambót akar játszani, és sajnos jól is lő.

Harmadik napja folytatott hajtóvadászatot pénteken több mint 350 csendőr egy kettős gyilkosság elkövetője ellen a Francia-középhegységben.

A 29 éves Valentin Marcone kedden lelőtte a főnökét és egyik kollégáját Plantiers nevű település fűrésztelepén, ahol dolgozott, és ahonnan elbocsátották.

A fegyverviselési engedéllyel rendelkező sportlövész a kettős gyilkosság után bemenekült a Cévennes-hegységben található településhez közeli erdőbe. A csendőrség a Párizsból érkezett elitalakulatokkal együttműködve egy 225 négyzetkilométeres körzetben próbált – eddig sikertelenül – a férfi nyomára bukkanni. Munkájukat helikopterek és hőkamerával felszerelt drónok is segítik. – Péntekre virradó éjjel több hitelesnek tűnő jelzést is kaptak a nyomozók a környéken lakóktól, de azok végül nem vezettek eredményre, így a keresés folytatódik tovább – jelezte péntek este a csendőrség egyik szóvivője. Három nappal a tragédia után a rendőrség egyre több részlettel rendelkezik az elkövetőről, akinél feltételezhetően több fegyver is van. A férfi házas és egy egyéves kislány apja, kiváló lövész, de nem vadász, a családja szerint az volt az álma, hogy csatlakozik a hadsereghez. – Sportlövő volt, de soha nem vett részt a helyi vadászatokon, magányos, nem igazán társasági ember – mondta Claude Legrand, a Gard megyei vadászok alelnöke. – Magányos farkas, aki Rambót akar játszani, és sajnos jól is lő – tette hozzá. A rendőrség eleinte nem tette közzé a férfi személyazonosságát. Csütörtökön azonban már tanúkat is kerestek a nyomozók, ezért egy fotót is közöltek a szökésében lévő férfiról.

A csendőrség kérésére az elkövető apja a rádiók és a televíziók által sugárzott üzenetben kérte a fiát, hogy adja meg magát.